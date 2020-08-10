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  • «Фратрия»: «Кашшаи должен быть немедленно уволен. Произошел позор нашего футбола, очередное судейское убийство «Спартака»

«Фратрия»: «Кашшаи должен быть немедленно уволен. Произошел позор нашего футбола, очередное судейское убийство «Спартака»

10 августа 2020, 14:25
9

Крупнейшее фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» недовольно судейством матча первого тура РПЛ между москвичами и «Сочи» (2:2). Спартаковцы по ходу встречи вели в два мяча.

«Виктор Кашшаи, который занимает сегодня пост главы судейского корпуса, должен быть немедленно уволен со своей должности. Его публичные выступления, покрывающие большинство преступных действий арбитров, не выдерживают ни малейшей критики.

Ашот Хачатурянц, как глава судейского комитета РФС, также, очевидно, не в состоянии справляться с возложенными на него обязанностями и должен покинуть свой пост.

То что произошло вчера на глазах всего футбольного мира, нельзя назвать никак иначе, кроме как позором нашего футбола. Очередное судейское убийство «Спартака» было настолько явным, что вызвало широкий резонанс даже в Европе.

Леонид Федун вынужден заявлять о снятии клуба с такого позорного чемпионата, а миллионы болельщиков после просмотра футбола чувствуют себя обманутыми.

Наша позиция по Виктору Кашшаи и Александру Дюкову остается неизменной и мы и дальше будем бороться всеми законными способами с тем беспределом, который вы устраиваете в нашем футболе. Мы не будем молчать, а вы всех не забаните», – опубликовала заявление «Фратрия».

Источник: телеграм-канал «Фратрии»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи
Комментарии (9)
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Добрый Бобер
1597059718
Да успокойтесь вы. Сейчас будет сказана пара дежурных фраз, сделана пара дежурных действий... Тех, кому этого не хватит, "уговорят" другими методами. Расслабтесь - это Россия. Неспортивное судейство, нелегитимные референдумы, подтасованные выборы, так или иначе народ это проглотит, так чего зря сотрясать воздух?
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Сильвербой
1597071920
Так указания дает на Кашшаи, их дают из РФС! Ну уволят его, придет другой "кашшаи"!!! Голову нужно отрубать этой гидре, а не хвост!!!
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Ганнибал Лектор
1597077733
Высокопарная хpeнь. Раздули из рядовой ошибки вселенскую проблему. Федун успокоится, Казарцева накажут, пара неадекватов сломают клавиатуру, строча гневные тирады. Идем дальше.
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Plyash
1597086223
Кашшаи,застрелись,подонок.
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Из Твери Леха
1597137942
произошел позор нашего футбола. неугодили спартаку...вопиющая наглость!!!
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