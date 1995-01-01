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    «Фратрия»: «Кашшаи должен быть немедленно уволен. Произошел позор нашего футбола, очередное судейское убийство «Спартака»

    Крупнейшее фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» недовольно судейством матча первого тура РПЛ между москвичами и «Сочи» (2:2). Спартаковцы по ходу встречи вели в два мяча.

    «Виктор Кашшаи, который занимает сегодня пост главы судейского корпуса, должен быть немедленно уволен со своей должности. Его публичные выступления, покрывающие большинство преступных действий арбитров, не выдерживают ни малейшей критики.

    Ашот Хачатурянц, как глава судейского комитета РФС, также, очевидно, не в состоянии справляться с возложенными на него обязанностями и должен покинуть свой пост.

    То что произошло вчера на глазах всего футбольного мира, нельзя назвать никак иначе, кроме как позором нашего футбола. Очередное судейское убийство «Спартака» было настолько явным, что вызвало широкий резонанс даже в Европе.

    Леонид Федун вынужден заявлять о снятии клуба с такого позорного чемпионата, а миллионы болельщиков после просмотра футбола чувствуют себя обманутыми.

    Наша позиция по Виктору Кашшаи и Александру Дюкову остается неизменной и мы и дальше будем бороться всеми законными способами с тем беспределом, который вы устраиваете в нашем футболе. Мы не будем молчать, а вы всех не забаните», – опубликовала заявление «Фратрия».

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    Источник: телеграм-канал «Фратрии»

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    Сегодня, 14:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1944

      Genz 51 минуту назад

      Одни лозунги от фратрии. Никогда они не пикетировали здание РФС. Это жалкое сборище свиноподобных трусов.

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      Рейтинг: +4498

      Добрый Бобер 1 час назад

      Да успокойтесь вы. Сейчас будет сказана пара дежурных фраз, сделана пара дежурных действий... Тех, кому этого не хватит, "уговорят" другими методами. Расслабтесь - это Россия. Неспортивное судейство, нелегитимные референдумы, подтасованные выборы, так или иначе народ это проглотит, так чего зря сотрясать воздух?

      2
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      Рейтинг: +671

      elessar arnor > Добрый Бобер 1 час назад

      а как же Россия Будущего?(

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      Рейтинг: +9464

      derrik2000 > elessar arnor 1 час назад

      Так ЭТО и есть - РОССИЯ БУДУЩЕГО! ((

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      Рейтинг: +6337

      alarm 1 час назад

      вечером фротрийцы поимеют друг друга в ж, и успокоятся))

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      Рейтинг: +807

      Jack24 > alarm 1 час назад

      какой же ты обрыган чувак, твои фантазии уже всем порядком надоели.

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      Рейтинг: +671

      elessar arnor > alarm 1 час назад

      не, пока подобное было замечено за зенькой, что важно особенно, за футболистишками

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