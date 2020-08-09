Газизов – о судействе в матче «Спартак» – «Сочи»: «Клоунада продолжается»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов охарактеризовал работу судейской бригады на матче первого тура РПЛ против «Сочи».

«Ну мне над всем этим смеяться хочется. Клоунада продолжается. Обсудили уже это с Федуном. И если я вижу эту клоунаду, поверьте, он видит ее еще лучше», – сказал Газизов.