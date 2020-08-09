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    Газизов – о судействе в матче «Спартак» – «Сочи»: «Клоунада продолжается»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов охарактеризовал работу судейской бригады на матче первого тура РПЛ против «Сочи».

    «Ну мне над всем этим смеяться хочется. Клоунада продолжается. Обсудили уже это с Федуном. И если я вижу эту клоунаду, поверьте, он видит ее еще лучше», – сказал Газизов.

    • Матч завершился ничьей 2:2.
    • «Сочи» оба свои гола забил с пенальти.
    • После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:19
    Комментарии51
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      Рейтинг: +1664

      Из Твери Леха 4 минуты назад

      спартаковская наглость и нытье переходит все границы. скоро до такой степени обнаглеют, что будут требовать не честного судейства, а целенаправленного подсуживания в их сторону, а иначе обиженные девочки с чемпионата снимутся.

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      Рейтинг: +3806

      sochi-2013 24 минуты назад

      Сочинским болельщикам, тоже, такие ничейки не нужны. Хотя, в первом случае, Маслов(?) не играл в мяч, а тупо сделал накладку.

      0
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      Рейтинг: +17

      Дмитрий 72 35 минут назад

      Дело не в Зените или другом клубе, просто это травля Спартака. Результаты таких игр надо аннулировать , а причастных отлучать от спорта пожизненно. Тренеру надо было уводить команду с поля после назначения второго пенальти

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      Рейтинг: +255

      xakep01 46 минут назад

      Это вам за тот год с Сочами аукнулось, теперь 1 1 по ошибкам в противостоянии, которые повлияли на результат

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      Рейтинг: +10

      sago31 1 час назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " kaop ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

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      Рейтинг: +1108

      Play 1 час назад

      История, конечно, невероятная. Я 22 года футболом увлекаюсь очень сильно, и такого сходу не вспомню. Ладно ещё в прошлом сезоне, когда после паузы, Спартаку чуть ли не в каждой игре стали отменять голы и ставить пенальти, там это особо погоды не сделало, седьмое место или десятое, разницы не было. Но когда в новом сезоне с первого же тура начинается такой цирк, это уже нонсенс. Команда забивает два гола к десятой минуте, становится очевидно, что играет хорошо и вышла побеждать, и тут в дело включается судья. Я просто не понимаю, как даже самые откровенные спартаконенавистники могут говорить, что оба пенальти по делу, это насколько нужно быть неадекватными? Или пусть сам Казарцев ответит, какие правила были нарушены в эпизодах с пенальти, когда Маслов первый на мяче и сочинец просто врезается в него сзади не добираясь до мяча (в игре Барселона - Наполи, за день до этого, был пенальти в похожем эпизоде, но там Месси выскочил из-за спины защитника, перехватил мяч и получил по ноге), во втором эпизоде - нападающий пробил выше и по инерции врезался в защитника, здесь я даже примерно похожего ничего вспомнить не могу. Говорят типо Спартак пусть играет ещё лучше, забивает больше и судейство будет не помеха, а каково игрокам, когда ты выходишь на матч, забиваешь два к 10й минуте, всё отлично игра идёт в удовольствие и начинается просто откровенное убийство, как тут играть? Просто руки опускаются, нет уже никакой мотивации играть, это как кирпичную стену ломать голыми руками. Зенит имеет в своём распоряжении настолько огромные ресурсы, что может выигрывать чемпионат и без фарм-клубов и судейского корпуса, дайте им уже кубок, а остальные пусть играют нормально. А что опять покажет этот Зенит в Лиге Чемпионов, когда уже привык в чемпионате играть на всём готовом? Опять последнее место в группе.

      6
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      Рейтинг: +3286

      Gek Dement > Play 1 час назад

      Спустись с небес на землю, Зенит конкурирует за чемпионство давным давно не со Спартаком, а с другими командами. Поэтому если и искать заговор то в конкурентах по борьбе за места в ЛЕ или в середине таблицы... Посчитай ка сколько очков Спартак взял в матчах с Локо ЦСКА Краснодаром в прошлом году...

      3
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      Рейтинг: +573

      vladimir63 > Gek Dement 1 час назад

      у зенита нет конкурентов ! просто остальные борются за место в европе !

      0
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      Рейтинг: +3486

      Томик > Gek Dement 1 час назад

      Тьфу. Хоть ссы в глаза - скажешь: "божья роса".

      0
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      Рейтинг: +2053

      Ганнибал Лектор > Play 58 минут назад

      А причем тут Зенит, я понять не могу? Конкуренты спартака - Уфа, Урал, Тамбов. Смысл вплетать в историю с казарцевым Зенит? Да, второй пенальти - 100% плод больного воображения судей, по первому 50/50, но еще раз: а причем тут команда из Санкт Петербурга?

      Что касается выступлений в еврокубках, то кто-то, например, туда даже квалифицироваться не может, влетая всяким сент-галленам. А Зенит, к слову, по сумме двух матчей был сильнее Лиона, высадившего в 1/8 Ювентус. Лейпциг тоже, кстати, прошел уверенно в 1/4, так что я бы подумал, про кого можно сказать "опозорились"...

      3
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      Рейтинг: +2594

      serhio80 > Ганнибал Лектор 46 минут назад

      Бзенит гавно, Газпром убивает все чего касается, российский футбол в том числе

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2053

      Ганнибал Лектор > serhio80 41 минуту назад

      г@вно - это такие прыщавые прогульщики как ты, которые как старая бабка у подъезда только ныть и ворчать о беспределе умеет.

      1
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      Рейтинг: +1108

      Play > Ганнибал Лектор 35 минут назад

      Да не рассказывайте ерунду, Спартак всегда был и будет сильным раздражителем для всех, а то после неудачного сезона уже списали команду во вторую восьмёрку. И я напомню на секундочку, что Спартак был чемпионом три года назад, после был третьим и пятым, и только прошлый сезон провалил, хотя если бы после паузы, голы не отменяли в каждой игре, то так же был бы в пятёрке. К слову, если сравнивать с Зенитом, то он в последние годы так же был третьим и пятым и дважды чемпионом против одного у Спартака. Так что вы, ребята, не несите ерунды, что мол Спартак Уфе и Арсеналу конкурент, а не Зениту.

      И где ты в первом пенальти 50% того, что он был увидел? Объясни пожалуйста.

      0
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      Рейтинг: +2594

      serhio80 > Ганнибал Лектор 8 минут назад

      Куйло прыщавый это ты, еще и в жопу по вашей питерской привычке дающее) пшел на куй горлосек непромытый

      0
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      Рейтинг: +8322

      alex1951 1 час назад

      Газ(изов) vs Газ(пром) -- не по Сеньке шапка .......победа упущена, два очка потеряны......настроение Г.
      А то ,шо судью ,, повесят-расстреляють,, - никому не жарко - ни холодно , результат то ЗАФИКСИРОВАН! .....Так шо ,даем ,,газу,, до отказу))))

      2
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      Рейтинг: +7290

      paracetamol 1 час назад

      Присвоил деньги, Газиз, за мешок урюка, а без него Уфа крупно влетела. Это как понимать?

      2
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      Рейтинг: +1822

      vsespartak01 > paracetamol 1 час назад

      ВСЕ ВИДЯТ ОЧЕВИДНОЕ,ТОЛЬКО ТАКИЕ КАК ТЫ И ТВОИ ....НЕ ВИДЯТ!ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ,ЧТО ВАМ ВАЩЕ НЕ НАДО НИЧЕГО ЗДЕСЬ ГОВОРИТЬ!ВЫ ПРОСТО НУЛЕВЫЕ!НИКЧЕМНЫЕ ЛЮДИШКИ С ПОДЛОСТЬЮ И ГАДОСТЬЮ ВНУТРИ ВАШЕГО УРОДЛИВОГО СОЗДАНИЯ!СТЫД И ПОЗОР ТАКИМ ЛЮДИШКАМ!

      0
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      Рейтинг: +4565

      САДЫЧОК > vsespartak01 23 минуты назад

      Не обращай на это существо внимания.Тем более он три в одном со своими ботами ! Просто кретин ! Причем позиционирует себя болельщиком , якобы Зенита.Нормальные болельщики Зенита давно поняли , что Дзюба , Семак-это слабое звено команды !

      0
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      Рейтинг: +702

      кто там 2 часа назад

      Из-за продажных и не профессиональных прикормышей сами знаете кого со свистками, из-за непонятности самого спама который не смог додавить зенитовскую подстилку не прошла ставка, 2 события из 3 прошли, а эта нет(

      пусть этого судьишку не на на стул детектора лжи посадят, а на другой(какой сами выбирайте), а если Федун и правда снимет Спартак с чемпа, то будет:
      а) мужиком
      б) будет катализатором начала перемен в этой корумпированной, продажной и убогой лиге, ведь как ни крути спам - крупный клуб в РФПЛ с многомиллионной поддержкой, снятие которой очень сильно ударит по и так уже маленькому статусу чемпионата.

      зэнит с их судейками и подстилками расформировать! Гы.

      2
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      Рейтинг: -85

      alarm_иг 2 часа назад

      На арене деда Вова
      С клоуна'ми из гаспрёма.
      Гыгы

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