Казарцева могут отстранить до конца года. Он и Еськов пройдут проверку на полиграфе

Ну вот, вариант второй - какашкашай наказал, отстранил, и даже про полиграф заговорили. Только что покажет полиграф? Только то, что захотят услышать в РФС. Думаю вердикт будет такой: ошиблись, не компетентны и всё. Никто не будет рубить сук, на котором сидит. И тем более выносить сор из дружной судейской семьи. Только вот Спартаку от этого не легче.
Судьи, работавшие на матче 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2), пройдут проверку на полиграфе. Об этом рассказал комментатор Нобель Арустамян.
«Главный судья матча «Спартак» – «Сочи» Василий Казарцев может быть отстранен от работы до конца 2020 года. И он, и VAR Алексей Еськов пройдут тест на полиграфе, как это делал в июле Сергей Лапочкин.
Такие инициативы исходят от главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Он действительно сильно разочарован сегодняшней работой судей на матче «Спартак» – «Сочи», – написал Арустамян.
- Ранее сообщалось, что Хачатурянц может подать в отставку.
- Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что судьи допустили ошибку, поставив второй пенальти в ворота «Спартака».