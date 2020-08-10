Казарцева могут отстранить до конца года. Он и Еськов пройдут проверку на полиграфе

Судьи, работавшие на матче 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2), пройдут проверку на полиграфе. Об этом рассказал комментатор Нобель Арустамян.

«Главный судья матча «Спартак» – «Сочи» Василий Казарцев может быть отстранен от работы до конца 2020 года. И он, и VAR Алексей Еськов пройдут тест на полиграфе, как это делал в июле Сергей Лапочкин.

Такие инициативы исходят от главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Он действительно сильно разочарован сегодняшней работой судей на матче «Спартак» – «Сочи», – написал Арустамян.