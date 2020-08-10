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  • Казарцева могут отстранить до конца года. Он и Еськов пройдут проверку на полиграфе

Казарцева могут отстранить до конца года. Он и Еськов пройдут проверку на полиграфе

10 августа 2020, 00:02
86

Судьи, работавшие на матче 1-го тура РПЛ «Спартак»«Сочи» (2:2), пройдут проверку на полиграфе. Об этом рассказал комментатор Нобель Арустамян.

«Главный судья матча «Спартак» – «Сочи» Василий Казарцев может быть отстранен от работы до конца 2020 года. И он, и VAR Алексей Еськов пройдут тест на полиграфе, как это делал в июле Сергей Лапочкин.

Такие инициативы исходят от главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Он действительно сильно разочарован сегодняшней работой судей на матче «Спартак» – «Сочи», – написал Арустамян.

  • Ранее сообщалось, что Хачатурянц может подать в отставку.
  • Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что судьи допустили ошибку, поставив второй пенальти в ворота «Спартака».

Источник: Телеграм Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Спартак Еськов Алексей Казарцев Василий
Комментарии (86)
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Hektor 84
1597007579
Пальцы руки в тиски ему зажать! Лучше полиграфа!!!
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JTherry
1597008075
будет, как с Лапочкиным, ничего эта проверка не покажет, окажется Казарцев и Еськов чистым, как богемский хрусталь(( все решения арбитра кто-то очень сильно продвигал, видимо, этот "кто-то" руководит не только РФС...
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Nevsky_RU
1597008842
Забавно, но факт - у судей начинаются реальные проблемы с карьерой, после того как они неправильно отсудили московские команды, преимущественно спартаг. Если же были допущены результативные ошибки повлиявшие на результат не в пользу Зенита, то чаще всего ограничиваются фразами мол судьи тоже люди, кто ж не ошибается))
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мы_не_рабы
1597008851
Ну вот, вариант второй - какашкашай наказал, отстранил, и даже про полиграф заговорили. Только что покажет полиграф? Только то, что захотят услышать в РФС. Думаю вердикт будет такой: ошиблись, не компетентны и всё. Никто не будет рубить сук, на котором сидит. И тем более выносить сор из дружной судейской семьи. Только вот Спартаку от этого не легче.
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mp7700
1597014175
Так а толку, они от Газпрома столько бобла за игру эту получили... им работать больше вообще не придется никогда.
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MaxRnD
1597030248
Отстранять пожизненно, как неоднократно попиравшего все мыслимые и немыслимые футбольные и моральные правила. https://bombardir.ru/online/122455
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almanev
1597033637
Если не ошибаюсь, то суд не принимает доказательства, полученные проверкой на полиграфе, так для чего этих гомиков проверять? Может еще в какую-нибудь парашу типа "Пусть говорят" их пригласят?
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Просто-333
1597036173
тест надо проводить у стенки, когда напротив пятеро с ружбайками. сто процентов всю правду выложат
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Соарес
1597037446
Ему полученных денег на много дольше хватит
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Great Tartaria
1597054248
какой там до конца года???? пожизненно всю бригаду!!! и близко даже к "Кожаному мячу не подпускать!" Это же такой сговор..... один свистит, другой на ВИДЕО ПОВТОРЕ смотрит!!!!! смотришь трансляцию и за время матча раз 20 реклама разных букмейкеров, вот кто вернет людям деньги теперь??? обязать судейскую бригаду. У спартака украли победу, а у людей деньги.
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