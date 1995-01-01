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    Казарцева могут отстранить до конца года. Он и Еськов пройдут проверку на полиграфе

    Судьи, работавшие на матче 1-го тура РПЛ «Спартак»«Сочи» (2:2), пройдут проверку на полиграфе. Об этом рассказал комментатор Нобель Арустамян.

    «Главный судья матча «Спартак» – «Сочи» Василий Казарцев может быть отстранен от работы до конца 2020 года. И он, и VAR Алексей Еськов пройдут тест на полиграфе, как это делал в июле Сергей Лапочкин.

    Такие инициативы исходят от главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Он действительно сильно разочарован сегодняшней работой судей на матче «Спартак» – «Сочи», – написал Арустамян.

    • Ранее сообщалось, что Хачатурянц может подать в отставку.
    • Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что судьи допустили ошибку, поставив второй пенальти в ворота «Спартака».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм Нобеля Арустамяна

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    Комментарии23
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      Рейтинг: +3267

      мы_не_рабы 6 минут назад

      Ну вот, вариант второй - какашкашай наказал, отстранил, и даже про полиграф заговорили. Только что покажет полиграф? Только то, что захотят услышать в РФС. Думаю вердикт будет такой: ошиблись, не компетентны и всё. Никто не будет рубить сук, на котором сидит. И тем более выносить сор из дружной судейской семьи. Только вот Спартаку от этого не легче.

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      Рейтинг: +851

      Nevsky_RU 6 минут назад

      Забавно, но факт - у судей начинаются реальные проблемы с карьерой, после того как они неправильно отсудили московские команды, преимущественно спартаг. Если же были допущены результативные ошибки повлиявшие на результат не в пользу Зенита, то чаще всего ограничиваются фразами мол судьи тоже люди, кто ж не ошибается))

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      Рейтинг: +3762

      морозз 7 минут назад

      Казарцев спокойно может отдохнуть в Крыму или на Канарах до конца 2020 года и с новыми силами, получив добро от Миллера приступить к своей разрушительной работе!

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      Рейтинг: +6250

      alarm 8 минут назад

      доставляет, как свинья выставляют себя великомученниками, и ни хрюка от них, как позорно год назад судья добыл им победу над сочи в добавленное время. падлы крючкохвостые.

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      Рейтинг: +1706

      Boeung777 15 минут назад

      Да ничего не изменится. Счёт на табло, сумма в конверте. Остальное всё театр. Футбол? Какой футбол?

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      Рейтинг: +2767

      Cleaner 17 минут назад

      Полиграф вещь надежная и правильная. Его не обманешь. При условии, что рулить полиграфом будет лицо профессиональное и НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ. А не штатный сотрудник РФС.

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      Рейтинг: +6091

      JTherry 19 минут назад

      будет, как с Лапочкиным, ничего эта проверка не покажет, окажется Казарцев и Еськов чистым, как богемский хрусталь(( все решения арбитра кто-то очень сильно продвигал, видимо, этот "кто-то" руководит не только РФС...

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      Рейтинг: +5426

      Борат 20 минут назад

      Пищевик это такое гумно !
      Играют как гумно и судят их как гумно ! Ну и этому гумну место в гумне !!! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +2075

      Snek 22 минуты назад

      По мне так Казарцев не такой уж косяпор, лучше бы Вилкова погоняли, вот он тот ещё мудозвон слепой, вечно не согласен с ВАР, пойдёт посмотрит и с покерфейсом примет очередное неверное решение.

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      Рейтинг: +4907

      Владислав Vlad 23 минуты назад

      Ну, если даже сам Глава судейского комитета признаёт, что пенальти фуфловые, то о чём речь? Вот если бы он защищал горе-судей, тогда можно бы было подискутировать на эту тему - кто, как видит эти моменты... А когда есть признание ошибок от главы, то это уже факт самих ошибок.
      Ну, а полиграф не просто так - значит есть основания подозревать о з/п в конверте.

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      Рейтинг: +2007

      Челнинец > Владислав Vlad 19 минут назад

      а что ему еще остается, конечно он не будет их защищать, видя какой кипишь поднялся, чтоб и его не проверяли говорит что они ошиблись)

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