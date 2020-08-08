Симеоне в плей-офф ЛЧ вылетает только от команд Роналду. Португалец из текущего розыгрыша вылетел, «Атлетико» – остался

Согласно статистике, выиграть текущую Лигу чемпионов должен мадридский «Атлетико». Дело в том, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне вылетает из плей-офф турнира только от команд, где есть Криштиану Роналду.
Португалец в 1/8 финала проиграл с «Ювентусом» «Лиону». «Атлетико» в 1/4 финала встретится с «Лейпцигом».
- В прошлом сезоне «Атлетико» вылетел от «Ювентуса», а ранее проигрывал в плей-офф «Реалу».
- Матчи 1/4 финала состоятся на следующей неделе.
- Прошлогодний победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» вылетел от «Атлетико».
Источник: Бомбардир.ру