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    Симеоне в плей-офф ЛЧ вылетает только от команд Роналду. Португалец из текущего розыгрыша вылетел, «Атлетико» – остался

    Согласно статистике, выиграть текущую Лигу чемпионов должен мадридский «Атлетико». Дело в том, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне вылетает из плей-офф турнира только от команд, где есть Криштиану Роналду.

    Португалец в 1/8 финала проиграл с «Ювентусом» «Лиону». «Атлетико» в 1/4 финала встретится с «Лейпцигом».

    • В прошлом сезоне «Атлетико» вылетел от «Ювентуса», а ранее проигрывал в плей-офф «Реалу».
    • Матчи 1/4 финала состоятся на следующей неделе.
    • Прошлогодний победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» вылетел от «Атлетико».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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