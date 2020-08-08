Роналду впервые за десять лет не сыграет в четвертьфинале ЛЧ

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с «Лионом» на стадии 1/8 финала.

Таким образом, нападающий туринской команды Криштиану Роналду впервые за десять лет не примет участие в четвертьфинальных играх главного еврокубка.

Подобного в карьере португальца не происходило с сезона-2009/10, когда «Реал» был выбит «Лионом» в 1/8 финала ЛЧ.

Роналду – пятикратный победитель Лиги чемпионов.

«Лион» в 1/4 финала турнира сыграет с «Манчестер Сити».

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