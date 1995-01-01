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    «Крылья» встретятся в 1/64 финала Кубка России с «Иртышом», «Оренбург» сыграет с «Аланией»

    РФС провел жеребьевку Кубка России для клубов ФНЛ – они начинают играть в турнире с 1/64 финала.

    По результатам жеребьевки «Крыльям Советов» достался «Иртыш», «Оренбург» будет играть с «Аланией». Самарцы и оренбуржцы выступали в прошлом сезоне в РПЛ.

    Другие пары сложились следующим образом:

    «Чайка» — «Текстильщик»; СКА-Хабаровск — «Факел»; «Енисей» — «Волгарь»; «Нефтехимик» — «Динамо» (Брянск); «Томь» — «Нижний Новгород»; «Велес» — «Балтика»; «Торпедо» — «Шинник»; «Акрон» — «Чертаново».

    • В этом сезоне участники еврокубков стартуют в Кубке России сразу с 1/8 финала.
    • Действующий обладатель трофея – «Зенит».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер РФС

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1617

      AZ 1 час назад

      А когда игры 1/64 будут?

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