«Крылья» встретятся в 1/64 финала Кубка России с «Иртышом», «Оренбург» сыграет с «Аланией»

РФС провел жеребьевку Кубка России для клубов ФНЛ – они начинают играть в турнире с 1/64 финала.

По результатам жеребьевки «Крыльям Советов» достался «Иртыш», «Оренбург» будет играть с «Аланией». Самарцы и оренбуржцы выступали в прошлом сезоне в РПЛ.

Другие пары сложились следующим образом:

«Чайка» — «Текстильщик»; СКА-Хабаровск — «Факел»; «Енисей» — «Волгарь»; «Нефтехимик» — «Динамо» (Брянск); «Томь» — «Нижний Новгород»; «Велес» — «Балтика»; «Торпедо» — «Шинник»; «Акрон» — «Чертаново».