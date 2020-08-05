Урунов подписал долгосрочный контракт со «Спартаком» с зарплатой 600 тысяч в год и будет играть под 20-м номером

«Спартак» объявил о покупке полузащитника «Уфы» Остона Урунова. По сведениям инсайдера Сергея Егорова, узбекистанец будет получать в год 600 тысяч евро.
«19-летний футболист из Узбекистана подписал с нашим клубом долгосрочный контракт.
С весны этого года Остон провел десять матчей в РПЛ за «Уфу» на позиции атакующего хавбека, выделяясь высокой скоростью и ярким дриблингом.
Урунов будет играть за красно-белых под 20-м номером», – написали москвичи.
- «Спартак» уже опубликовал видео с Уруновым.
- Это шестой игрок на букву «У» в истории «Спартака».
- Зимой от Урунова отказались ЦСКА и «Ростов».
Источник: официальный сайт «Спартака»