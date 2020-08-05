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  • Урунов подписал долгосрочный контракт со «Спартаком» с зарплатой 600 тысяч в год и будет играть под 20-м номером

Урунов подписал долгосрочный контракт со «Спартаком» с зарплатой 600 тысяч в год и будет играть под 20-м номером

5 августа 2020, 12:24
32

«Спартак» объявил о покупке полузащитника «Уфы» Остона Урунова. По сведениям инсайдера Сергея Егорова, узбекистанец будет получать в год 600 тысяч евро.

«19-летний футболист из Узбекистана подписал с нашим клубом долгосрочный контракт.

С весны этого года Остон провел десять матчей в РПЛ за «Уфу» на позиции атакующего хавбека, выделяясь высокой скоростью и ярким дриблингом.

Урунов будет играть за красно-белых под 20-м номером», – написали москвичи.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Урунов Остон
Комментарии (32)
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партизан84
1596620042
ОСТОНАвитесь, это усиление?
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oyabun
1596620510
Поздравляю Спартак с очередным выкидыванием денег на ветер. Трансферы Баду, Мирзова и прочих Федуна ничему не научили. Да еще и ДОЛГОСРОЧНЫЙ контракт!! Он что Месси? В каких сезонах был лучшим? Какие титулы выиграл? Просто фееричные идиоты!
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Давид59
1596620996
Это же годовой бюджет Узбекистана! Дружеская помощь друзьям из средней Азии наверное
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Tsigan
1596621588
Урунов это очень хорошее преобретение. Ребята болеющие за Спартак, Урунов хорошее преобретение.
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maygli
1596622322
... атакующий хавбек... высокая скорость, яркий дриблинг... 10 матчей в РПЛ - а сколько голов и результативных передач не сказали, почему?
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AZ
1596625226
А его сородичи будут после матча подметать стадион за 12.000 рублей...
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bzfar
1596638204
Ну, за 600К должен заиграть. Это даже не лимон)))
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ivany4
1596642731
Самый странный трансфер. Но специалистам виднее. А мы посмотрим со стороны. Может и правда будет свой "месси" в команде.))
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maygli
1596663660
Так это его Газизов притащил из Узбекистана в Уфу, теперь за собой в Спартак. Свой человек... денюжки, денюжки, всё ясно теперь.
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Atom2020
1596688190
То есть в Уфу он перешел зимой за 200 т.евро, а к лету за 10 нулевых матчей с нихера подорожал до 2 млн. евро. Получал 20 т.евро в год станет 600 т.евро. Ну как бы очевидно, что кто-то замечательно наварился на этом товаре.
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