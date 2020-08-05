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    Урунов подписал долгосрочный контракт со «Спартаком» с зарплатой 600 тысяч в год и будет играть под 20-м номером

    «Спартак» объявил о покупке полузащитника «Уфы» Остона Урунова. По сведениям инсайдера Сергея Егорова, узбекистанец будет получать в год 600 тысяч евро.

    «19-летний футболист из Узбекистана подписал с нашим клубом долгосрочный контракт.

    С весны этого года Остон провел десять матчей в РПЛ за «Уфу» на позиции атакующего хавбека, выделяясь высокой скоростью и ярким дриблингом.

    Урунов будет играть за красно-белых под 20-м номером», – написали москвичи.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:24
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2609

      maygli 32 минуты назад

      ... атакующий хавбек... высокая скорость, яркий дриблинг... 10 матчей в РПЛ - а сколько голов и результативных передач не сказали, почему?

      0
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      Рейтинг: +23465

      oyabun > maygli 22 минуты назад

      У Мирзова тоже высокая скорость и яркий дриблинг. Но КПД от этого никакой.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1143

      Tsigan 44 минуты назад

      Урунов это очень хорошее преобретение. Ребята болеющие за Спартак, Урунов хорошее преобретение.

      -1
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      Рейтинг: +3742

      Давид59 54 минуты назад

      Это же годовой бюджет Узбекистана! Дружеская помощь друзьям из средней Азии наверное

      0
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      Рейтинг: +23465

      oyabun 1 час назад

      Поздравляю Спартак с очередным выкидыванием денег на ветер. Трансферы Баду, Мирзова и прочих Федуна ничему не научили. Да еще и ДОЛГОСРОЧНЫЙ контракт!! Он что Месси? В каких сезонах был лучшим? Какие титулы выиграл? Просто фееричные идиоты!

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      Рейтинг: +222

      партизан84 1 час назад

      ОСТОНАвитесь, это усиление?

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      Рейтинг: +5003

      Борат 1 час назад

      федун лучше узбекам, зулусам, мохнатым и уголовникам будет народные мазутные бабки платить, чем своим воспитанникам !
      какое же спортак гумно !
      гыгы

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