Урунов подписал долгосрочный контракт со «Спартаком» с зарплатой 600 тысяч в год и будет играть под 20-м номером

«Спартак» объявил о покупке полузащитника «Уфы» Остона Урунова. По сведениям инсайдера Сергея Егорова, узбекистанец будет получать в год 600 тысяч евро.

«19-летний футболист из Узбекистана подписал с нашим клубом долгосрочный контракт.

С весны этого года Остон провел десять матчей в РПЛ за «Уфу» на позиции атакующего хавбека, выделяясь высокой скоростью и ярким дриблингом.

Урунов будет играть за красно-белых под 20-м номером», – написали москвичи.