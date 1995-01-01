Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    «Спартак» опубликовал видео с Уруновым в форме команды

    В социальной сети появилось видео с полузащитником Остоном Уруновым в форме «Спартака». Оно доступно ниже.

    Инсайдер Сергей Егоров сообщил, что Урунов будет получать в «Спартаке» 600 тысяч евро в год.

    @fcsm

    Сhiroyli qilamiz #с#партак #s#partak #f#csm #f#ootball #ф#утбол #р#ек #тильныйобраз #у#рунов

    ♬ оригинальный звук FC Spartak Moscow

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:13
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1079

      Play 1 час назад

      Помню был мем по поводу Анжи кажется, но сейчас будет актуален для Спартака - Резуан Мирзов -> Наиль Умаров -> Остон Урунов -> Ушат Помоев -> Рекорд Надоев -> Отряд Ковбоев -> Исход Изгоев -> Угон Харлеев и т.д.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5003

      Борат 2 часа назад

      он плитку хорошо кладёт или штукатурит ?
      или будет топить баню по-узбекски ?
      гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +639

      legenda soccer > Борат 1 час назад

      как ты языком привык

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5003

      Борат > legenda soccer 55 минут назад

      привет, опущенец !
      давно твоих кукареков не слышал !
      гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1260

      seth343 > Борат 52 минуты назад

      Ты то че свой е.альник высунул? Уберись обратно в бак...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23465

      oyabun 2 часа назад

      Одного Мирзова отдаем в аренду, другого Мирзова-2 берем на его место. Да еще и Легионера. Зачем?!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1641

      Mister_Tomsk > oyabun 1 час назад

      он в снг) и за легу не считается

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      SmokingDog > Mister_Tomsk 1 час назад

      При чём здесь снг.Легионером не считается игроки из стран ЕАЭС киргизия,белорусия,казахстан и армения.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4687

      Hektor 84 > Mister_Tomsk 1 час назад

      Вот как раз и считается. Не считаются казахи, киргизы, армяне и боллорусы. То есть из стран ЕАС. Снг тут не причем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1612

      AZ 2 часа назад

      Каждая десятая новость о нем. Он что, на уровне с Месси? Или просто автор - узбек?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +243

      Землякруглая > AZ 2 часа назад

      Авторы тут админы сайта из бомжарни, которые копипастят новости из других более авторитетных сайтов. А если они хоть и напишут что то от себя, то будет столько ошибок, шо пистец. Гыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4479

      vladik12 > AZ 2 часа назад

      Говорили, что тут половина одменов - выходцы из Зимбабве.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4479

      vladik12 > Землякруглая 1 час назад

      Еще говорили, что одмены русский язык по самоучителю осваивали. Поскольку они из Эквадора.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5654

      alarm 2 часа назад

      узбекский хряк! вот его-то спартаку и не хватало)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +639

      legenda soccer > alarm 1 час назад

      ты работу себе лучше найди девка хахахахха животное 24 часа на сайте живешь у своей старухи мамаши на шее она тебя выгонит скоро дармоеда хахахаххаха животное

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +639

      legenda soccer > alarm 50 минут назад

      представляю животное если этот сайт закроют чем ты заниматся будешь повесишся наверное без новостей про спартак

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78322
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru