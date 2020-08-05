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«Спартак» опубликовал видео с Уруновым в форме команды

5 августа 2020, 11:13
12

В социальной сети появилось видео с полузащитником Остоном Уруновым в форме «Спартака». Оно доступно ниже.

Инсайдер Сергей Егоров сообщил, что Урунов будет получать в «Спартаке» 600 тысяч евро в год.

@fcsm

Сhiroyli qilamiz #с#партак #s#partak #f#csm #f#ootball #ф#утбол #р#ек #тильныйобраз #у#рунов

♬ оригинальный звук FC Spartak Moscow

Источник: инстаграм «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Урунов Остон
Комментарии (12)
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AZ
1596615645
Каждая десятая новость о нем. Он что, на уровне с Месси? Или просто автор - узбек?
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oyabun
1596616471
Одного Мирзова отдаем в аренду, другого Мирзова-2 берем на его место. Да еще и Легионера. Зачем?!!
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1596618066
Помню был мем по поводу Анжи кажется, но сейчас будет актуален для Спартака - Резуан Мирзов -> Наиль Умаров -> Остон Урунов -> Ушат Помоев -> Рекорд Надоев -> Отряд Ковбоев -> Исход Изгоев -> Угон Харлеев и т.д.
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моэм
1596641106
Когда его спросили что он умеет делать , он сказал всё....
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