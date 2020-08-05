«Спартак» опубликовал видео с Уруновым в форме команды

В социальной сети появилось видео с полузащитником Остоном Уруновым в форме «Спартака». Оно доступно ниже.
Инсайдер Сергей Егоров сообщил, что Урунов будет получать в «Спартаке» 600 тысяч евро в год.
- «Уфа» подписала Урунова в феврале этого года из ташкентского «Локомотива».
- Зимой от Урунова отказались ЦСКА и «Ростов».
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
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Источник: инстаграм «Спартака»