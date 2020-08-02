Арустамян: «Зимой «Ростов» и ЦСКА отказались от Урунова»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что несколько клубов РПЛ отказались зимой от полузащитника Остона Урунова. В итоге он перешел в «Уфу».

«Сейчас все обсуждают узбека Урунова. Кто его только ни хочет: ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Рубин». Он пришел в «Уфу» зимой. За него заплатили 200 тысяч долларов или евро. Я знаю, что его предлагали в разные команды. «Ростов» отказался, ЦСКА отказался. Не взяли, посчитали неинтересным», – сообщил инсайдер.