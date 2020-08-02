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Арустамян: «Зимой «Ростов» и ЦСКА отказались от Урунова»

2 августа 2020, 13:26
4

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что несколько клубов РПЛ отказались зимой от полузащитника Остона Урунова. В итоге он перешел в «Уфу».

«Сейчас все обсуждают узбека Урунова. Кто его только ни хочет: ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Рубин». Он пришел в «Уфу» зимой. За него заплатили 200 тысяч долларов или евро. Я знаю, что его предлагали в разные команды. «Ростов» отказался, ЦСКА отказался. Не взяли, посчитали неинтересным», – сообщил инсайдер.

  • Вскоре Урунов подпишет контракт со «Спартаком».
  • «Уфа» подписала Урунова в феврале этого года из ташкентского «Локомотива».
  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

Источник: Rutube
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак ЦСКА Рубин Урунов Остон Арустамян Нобель
Комментарии (4)
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oyabun
1596364806
Может и правильно что отказались. Игрок еще не готов играть за лидеров. Кроме сильных сторон полно и слабостей, об этом уже много писалось.
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MaxRnD
1596372659
Полузащитников у нас своих девать некуда, нам защитники нормальные нужны
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paracetamol
1596385431
Таки подающих надежды - вагон и маленькая тележка. Их цель - попасть на приличные бабки и почивать на лаврах!
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