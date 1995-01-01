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    Арустамян: «Зимой «Ростов» и ЦСКА отказались от Урунова»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что несколько клубов РПЛ отказались зимой от полузащитника Остона Урунова. В итоге он перешел в «Уфу».

    «Сейчас все обсуждают узбека Урунова. Кто его только ни хочет: ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Рубин». Он пришел в «Уфу» зимой. За него заплатили 200 тысяч долларов или евро. Я знаю, что его предлагали в разные команды. «Ростов» отказался, ЦСКА отказался. Не взяли, посчитали неинтересным», – сообщил инсайдер.

    • Вскоре Урунов подпишет контракт со «Спартаком».
    • «Уфа» подписала Урунова в феврале этого года из ташкентского «Локомотива».
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

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    Источник: Rutube

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23384

      oyabun 24 минуты назад

      Может и правильно что отказались. Игрок еще не готов играть за лидеров. Кроме сильных сторон полно и слабостей, об этом уже много писалось.

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