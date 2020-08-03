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У Жиго нет предложений от других клубов

3 августа 2020, 12:57
10

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал свое будущее в московском клубе.

– Одна из самых горячих трансферных тем вокруг «Спартака» – ваш возможный отъезд во Францию. Скажите, есть ли какие-то предложения от клубов Лиги 1?

– Это лишь слухи. У меня на данный момент нет никаких предложений, ничего не рассматриваю.

– Что может повлиять на ваш уход из «Спартака»: семья, возвращение на родину, что-то еще?

– Мой контракт со «Спартаком» действует еще два года, поэтому я здесь. Я человек, который живет сегодняшним днем. Если появится шанс сыграть в топ-клубе, постараюсь его использовать. Но обсуждать нужно факты, а все слухи и слова вокруг них не важны.

– То есть вы не можете пообещать болельщикам, что точно останетесь в команде летом?

– В футболе вообще сложно о чем-то говорить точно, случиться может что угодно. Я футболист «Спартака». И я просто наслаждаюсь своей жизнью. Признаюсь, я получил огромное количество сообщений от наших фанатов. Хочу сказать, что очень люблю их всех. Они потрясающие!

  • «Спартак» купил Жиго летом 2018 года у «Гента» за 8 миллионов евро.
  • С тех пор француз провел 45 матчей, забил пять голов и сделал три ассиста.
  • По информации журналиста «СЭ» Вячеслава Короткина, футболист хочет перейти в «Лион», чтобы жить рядом с дочкой.

Жиго – о переходе Кокорина: «Хорошим игрокам в «Спартаке» всегда рады»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (10)
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oyabun
1596450100
Ну похоже что остается. И это очень хорошо!
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vka1970
1596451815
Дай бог чтоб остался.Ценный защитник.
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Garrincha58
1596452640
да кому он нужен
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derrik2000
1596454400
Вроде бы и интервью дал, а ничего о своём уходе в Европу практически не сказал. Да, лучше, чем Жиго, сейчас в Спартаке центрального защитника нет. А если уйдёт, то КТО его заменит? ЗМС Кутепов?
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Вальдемар IV
1596456684
пацан два года назад выбрал бабло, а не игру, вот и не будет
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paracetamol
1596457199
Никому старикашка не нужен... Жигу жалко!
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isakkobelini
1596459911
кто платить ему будет такие деньги как в Леня, в Лиге один. Вот увидите еще продлит контракт.
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