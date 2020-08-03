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    У Жиго нет предложений от других клубов

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал свое будущее в московском клубе.

    – Одна из самых горячих трансферных тем вокруг «Спартака» – ваш возможный отъезд во Францию. Скажите, есть ли какие-то предложения от клубов Лиги 1?

    – Это лишь слухи. У меня на данный момент нет никаких предложений, ничего не рассматриваю.

    – Что может повлиять на ваш уход из «Спартака»: семья, возвращение на родину, что-то еще?

    – Мой контракт со «Спартаком» действует еще два года, поэтому я здесь. Я человек, который живет сегодняшним днем. Если появится шанс сыграть в топ-клубе, постараюсь его использовать. Но обсуждать нужно факты, а все слухи и слова вокруг них не важны.

    – То есть вы не можете пообещать болельщикам, что точно останетесь в команде летом?

    – В футболе вообще сложно о чем-то говорить точно, случиться может что угодно. Я футболист «Спартака». И я просто наслаждаюсь своей жизнью. Признаюсь, я получил огромное количество сообщений от наших фанатов. Хочу сказать, что очень люблю их всех. Они потрясающие!

    • «Спартак» купил Жиго летом 2018 года у «Гента» за 8 миллионов евро.
    • С тех пор француз провел 45 матчей, забил пять голов и сделал три ассиста.
    • По информации журналиста «СЭ» Вячеслава Короткина, футболист хочет перейти в «Лион», чтобы жить рядом с дочкой.

    Жиго – о переходе Кокорина: «Хорошим игрокам в «Спартаке» всегда рады»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии15
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      Рейтинг: +95

      isakkobelini 5 минут назад

      кто платить ему будет такие деньги как в Леня, в Лиге один. Вот увидите еще продлит контракт.

      0
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      Рейтинг: +7213

      Persona_non_Grata 39 минут назад

      Он и нам еще сгодится .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6986

      paracetamol 50 минут назад

      Никому старикашка не нужен... Жигу жалко!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9218

      derrik2000 > paracetamol 32 минуты назад

      С каких это пор в 26 лет уже старикашка?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6986

      paracetamol > derrik2000 8 минут назад

      Ну так не берет никто, поэтому.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +247

      Вальдемар IV 59 минут назад

      пацан два года назад выбрал бабло, а не игру, вот и не будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9218

      derrik2000 1 час назад

      Вроде бы и интервью дал, а ничего о своём уходе в Европу практически не сказал.
      Да, лучше, чем Жиго, сейчас в Спартаке центрального защитника нет.
      А если уйдёт, то КТО его заменит?
      ЗМС Кутепов?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10939

      Garrincha58 2 часа назад

      да кому он нужен

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7213

      Persona_non_Grata > Garrincha58 38 минут назад

      Что то подобное ваша братия писала и про Промеса .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4841

      Борат 2 часа назад

      мазутного бабла уже срубил, теперь хочет сбежать из свинарни !
      гыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +306

      Зентролль > Борат 1 час назад

      Привет, татарин...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14137

      vka1970 2 часа назад

      Дай бог чтоб остался.Ценный защитник.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23441

      oyabun 2 часа назад

      Ну похоже что остается. И это очень хорошо!

      4
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      Рейтинг: +5403

      alarm 2 часа назад

      после спартака только в любительский клуб идти, и то если возьмут)

      4
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      Рейтинг: +1395

      СвинкаСправедливости > alarm 2 часа назад

      По стопам Кранневитера, так сказать!

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