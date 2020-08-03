У Жиго нет предложений от других клубов

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал свое будущее в московском клубе.

– Одна из самых горячих трансферных тем вокруг «Спартака» – ваш возможный отъезд во Францию. Скажите, есть ли какие-то предложения от клубов Лиги 1?

– Это лишь слухи. У меня на данный момент нет никаких предложений, ничего не рассматриваю.

– Что может повлиять на ваш уход из «Спартака»: семья, возвращение на родину, что-то еще?

– Мой контракт со «Спартаком» действует еще два года, поэтому я здесь. Я человек, который живет сегодняшним днем. Если появится шанс сыграть в топ-клубе, постараюсь его использовать. Но обсуждать нужно факты, а все слухи и слова вокруг них не важны.

– То есть вы не можете пообещать болельщикам, что точно останетесь в команде летом?

– В футболе вообще сложно о чем-то говорить точно, случиться может что угодно. Я футболист «Спартака». И я просто наслаждаюсь своей жизнью. Признаюсь, я получил огромное количество сообщений от наших фанатов. Хочу сказать, что очень люблю их всех. Они потрясающие!

«Спартак» купил Жиго летом 2018 года у «Гента» за 8 миллионов евро.

С тех пор француз провел 45 матчей, забил пять голов и сделал три ассиста.

По информации журналиста «СЭ» Вячеслава Короткина, футболист хочет перейти в «Лион», чтобы жить рядом с дочкой.

Жиго – о переходе Кокорина: «Хорошим игрокам в «Спартаке» всегда рады»