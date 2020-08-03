Жиго – о переходе Кокорина: «Хорошим игрокам в «Спартаке» всегда рады»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал решение клуба подписать контракт с нападающим Александром Кокориным.
«Не знаком с ним и мало что про него знаю. Но это топ-игрок. Я видел несколько его голов, видел, как он играет. Хорошим игрокам в «Спартаке» всегда рады», – сказал Жиго.
- Кокорин заключил со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».
- Зарплата – 3 миллиона евро в год, подъемные – 2,5 миллиона.
- Форвард может дебютировать за новую команду 9 августа в матче против «Сочи».
Источник: Sport24