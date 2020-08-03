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    Жиго – о переходе Кокорина: «Хорошим игрокам в «Спартаке» всегда рады»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал решение клуба подписать контракт с нападающим Александром Кокориным.

    «Не знаком с ним и мало что про него знаю. Но это топ-игрок. Я видел несколько его голов, видел, как он играет. Хорошим игрокам в «Спартаке» всегда рады», – сказал Жиго.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4828

      Борат 42 минуты назад

      заявление фратрии по поводу перехода кокорина в пищевик:

      Мы закроем глаза,
      Мы забудем обиды,
      Мы простим даже тех
      кто кричал нам "сосать"!
      Приходите к нам в клуб,
      наши двери открыты.
      Будем бабки платить
      и бухлом угощать!

      бугагагаггага! ну рылы опущенцы ! переобуваются на раз-два !
      гыгыгыггы

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