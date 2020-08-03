Жиго – о переходе Кокорина: «Хорошим игрокам в «Спартаке» всегда рады»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал решение клуба подписать контракт с нападающим Александром Кокориным.

«Не знаком с ним и мало что про него знаю. Но это топ-игрок. Я видел несколько его голов, видел, как он играет. Хорошим игрокам в «Спартаке» всегда рады», – сказал Жиго.