Жиго – о переходе Кокорина: «Хорошим игрокам в «Спартаке» всегда рады»

заявление фратрии по поводу перехода кокорина в пищевик:
Мы закроем глаза,
Мы забудем обиды,
Мы простим даже тех
кто кричал нам "сосать"!
Приходите к нам в клуб,
наши двери открыты.
Будем бабки платить
и бухлом угощать!
бугагагаггага! ну рылы опущенцы ! переобуваются на раз-два !
гыгыгыггы
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал решение клуба подписать контракт с нападающим Александром Кокориным.
«Не знаком с ним и мало что про него знаю. Но это топ-игрок. Я видел несколько его голов, видел, как он играет. Хорошим игрокам в «Спартаке» всегда рады», – сказал Жиго.
- Кокорин заключил со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».
- Зарплата – 3 миллиона евро в год, подъемные – 2,5 миллиона.
- Форвард может дебютировать за новую команду 9 августа в матче против «Сочи».