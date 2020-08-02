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    Егоров: «Контракт Кокорина со «Спартаком» – 3 миллиона в год и 2,5 миллиона подъемных»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл финансовые условия контракта Александра Кокорина со «Спартаком». Игрок заработает 9 миллионов евро за три года.

    «3 миллиона евро в год плюс 2,5 подъeмных – условия контракта Кокорина.

    Это баснословно дорого сейчас. Это огромный риск, если в контракте не прописан разрыв по конкретным причинам. Но он, вероятно, не прописан.

    Рады все стороны – Кокорин получил искомые 10 миллиона за три года, «Спартак» – пиар и победу над Борисом Ротенбергом и тенью «Зенита».

    Кокорин за этот контракт должен делать разницу, а не просто делать красиво. В «Спартаке» за такой контракт он должен быть тем, кем никогда не был – лидером, который делает результат», – написал инсайдер.

    • Последним клубом Кокорина был «Сочи».
    • 31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

    Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 12:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1857

      Genz 57 минут назад

      Саша гений. Не зря ведущие клубы охотились за контрактом. Он разгоняет атаку. Все линии при этом слаженно работают. он на тренировках творит шоу с мячом. Все игроки будут тянуться, выглядеть на хорошем уровне. Он лидер. Федун должен 2 миллиарда ему дать.
      Опять сэкономил.

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      Рейтинг: +146

      mama1991 1 час назад

      во всяком случае встряска в рус футболе, интерес вырастит.

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      Рейтинг: +69

      прабабушка краба 1 час назад

      опять бензин подорожает...

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      Рейтинг: +188

      партизан84 1 час назад

      ну чтож, посмотрим

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      Рейтинг: +4398

      vladik12 1 час назад

      Классно насыпал Федун.

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