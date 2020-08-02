Егоров: «Контракт Кокорина со «Спартаком» – 3 миллиона в год и 2,5 миллиона подъемных»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл финансовые условия контракта Александра Кокорина со «Спартаком». Игрок заработает 9 миллионов евро за три года.

«3 миллиона евро в год плюс 2,5 подъeмных – условия контракта Кокорина.

Это баснословно дорого сейчас. Это огромный риск, если в контракте не прописан разрыв по конкретным причинам. Но он, вероятно, не прописан.

Рады все стороны – Кокорин получил искомые 10 миллиона за три года, «Спартак» – пиар и победу над Борисом Ротенбергом и тенью «Зенита».

Кокорин за этот контракт должен делать разницу, а не просто делать красиво. В «Спартаке» за такой контракт он должен быть тем, кем никогда не был – лидером, который делает результат», – написал инсайдер.

Последним клубом Кокорина был «Сочи».

31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».

Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

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Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб