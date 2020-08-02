Егоров: «Контракт Кокорина со «Спартаком» – 3 миллиона в год и 2,5 миллиона подъемных»

Саша гений. Не зря ведущие клубы охотились за контрактом. Он разгоняет атаку. Все линии при этом слаженно работают. он на тренировках творит шоу с мячом. Все игроки будут тянуться, выглядеть на хорошем уровне. Он лидер. Федун должен 2 миллиарда ему дать.
Опять сэкономил.
Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл финансовые условия контракта Александра Кокорина со «Спартаком». Игрок заработает 9 миллионов евро за три года.
«3 миллиона евро в год плюс 2,5 подъeмных – условия контракта Кокорина.
Это баснословно дорого сейчас. Это огромный риск, если в контракте не прописан разрыв по конкретным причинам. Но он, вероятно, не прописан.
Рады все стороны – Кокорин получил искомые 10 миллиона за три года, «Спартак» – пиар и победу над Борисом Ротенбергом и тенью «Зенита».
Кокорин за этот контракт должен делать разницу, а не просто делать красиво. В «Спартаке» за такой контракт он должен быть тем, кем никогда не был – лидером, который делает результат», – написал инсайдер.
- Последним клубом Кокорина был «Сочи».
- 31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
Больше миллиарда рублей! pic.twitter.com/Iy1yCylxPj— Рейтинг Букмекеров (@bookierating) August 2, 2020
Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб