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  • Егоров: «Контракт Кокорина со «Спартаком» – 3 миллиона в год и 2,5 миллиона подъемных»

Егоров: «Контракт Кокорина со «Спартаком» – 3 миллиона в год и 2,5 миллиона подъемных»

2 августа 2020, 12:17
14

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл финансовые условия контракта Александра Кокорина со «Спартаком». Игрок заработает 9 миллионов евро за три года.

«3 миллиона евро в год плюс 2,5 подъeмных – условия контракта Кокорина.

Это баснословно дорого сейчас. Это огромный риск, если в контракте не прописан разрыв по конкретным причинам. Но он, вероятно, не прописан.

Рады все стороны – Кокорин получил искомые 10 миллиона за три года, «Спартак» – пиар и победу над Борисом Ротенбергом и тенью «Зенита».

Кокорин за этот контракт должен делать разницу, а не просто делать красиво. В «Спартаке» за такой контракт он должен быть тем, кем никогда не был – лидером, который делает результат», – написал инсайдер.

  • Последним клубом Кокорина был «Сочи».
  • 31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».
  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр
Комментарии (14)
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vladik12
1596359992
Классно насыпал Федун.
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партизан84
1596360246
ну чтож, посмотрим
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mutabor0992
1596367767
Не стоит он этих денег.
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AtticusFinch1
1596369057
Сжечь Спартак,зенит ,да все рпл, наш вшивый ,продажный и скучный чемпионат,который не способен быть в топе,все эти конртакты миллионные...максимум 50т.р и бесплатный проезд в метро
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Axe111
1596371043
Позорище лол
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vka1970
1596371191
После того как Егоров с корешем гнали бочку на Карреру и откровенно врали, я инфе от этого источника не верю.Словоблудием этот писака знатно занимается, а раздувание фейков его прямая заслуга.
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portero
1596382157
А штрафы то с этим парнем надо добрые прописать, чтоб в загул не ушёл...
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Hektor 84
1596390825
А Егоров походу свечку держал во время подписания контракта или под столом сидел?
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Hektor 84
1596390887
Интересно в этот раз кокоша на подписание контракта приглашал своего агента отчима?
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zigbert
1596394817
Хорошо если эта сумма поможет Кокорину а полной мере проявить себя в игре за Спартак.
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