Официально: Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

«Спартак» объявил о подписании контракта с Александром Кокориным. Соглашение рассчитано на три года, но может быть продлено еще на один.
«Добро пожаловать в «Спартак», Саша!» – написала пресс-служба москвичей.
Кокорин стал четвертым футболистом, который принадлежал «Зениту» и «Спартаку».
- Последним клубом Кокорина был «Сочи».
- 31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб
Источник: официальный сайт «Спартака»