Официально: Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

«Спартак» объявил о подписании контракта с Александром Кокориным. Соглашение рассчитано на три года, но может быть продлено еще на один.

«Добро пожаловать в «Спартак», Саша!» – написала пресс-служба москвичей.

Кокорин стал четвертым футболистом, который принадлежал «Зениту» и «Спартаку».

Последним клубом Кокорина был «Сочи».

31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».

Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб