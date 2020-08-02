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    Официально: Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

    «Спартак» объявил о подписании контракта с Александром Кокориным. Соглашение рассчитано на три года, но может быть продлено еще на один.

    «Добро пожаловать в «Спартак», Саша!» – написала пресс-служба москвичей.

    Кокорин стал четвертым футболистом, который принадлежал «Зениту» и «Спартаку».

    • Последним клубом Кокорина был «Сочи».
    • 31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

    Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:03
    Комментарии88
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      Рейтинг: +3889

      BarStep 3 минуты назад

      Fratria.., ваш выход.. Даж интересно..

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      Рейтинг: +10576

      silver29 5 минут назад

      Ждем хорошей игры.

      1
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      Рейтинг: +2073

      shurik45 7 минут назад

      Шура, все в твоих ногах! Удачи!

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      Рейтинг: +1599

      Из Твери Леха 11 минут назад

      Ну и зачем вот? Лучше бы в Локо перешел и под конец карьеры в ЛЧ поиграл. А тут ведь кроми соли и 5-го места в лучшем случае ничего и не светит.

      2
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      Рейтинг: +5249

      alarm > Из Твери Леха 4 минуты назад

      кремлёвский админресурс конкретно надавил на все гос.клубы, чтобы кокорина в них не было. в локо и динамо тоже не дураки, хотели подписать, как и зенит - но нельзя. а частному тарасофскому клубишке кремль не указ. по сути, у него не было выбора, кроме как спартак, который потянет з/п. краснодар мимо, они демонстративно сразу же избавились от мамаева, и кокорин даже бесплатно им не нужен. прям святоши.

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      Рейтинг: +1716

      Дедуктор 11 минут назад

      Соболев, Ларс и Понсе неплохи. Но Кокорин круче их. В первую очередь, характером. Помнится, несколько побед в еврокубках зенит добыл при откровенно провальной игре исключительно за счет настойчивости Кокорина. Именно этого и не хватает сейчас очень хорошему составу Спартака чтобы при участии весьма неплохого, на самом деле, тренера Тедеско уже в ближайшем сезоне выиграть, как минимум, путевку в ЛЧ. Спартак сейчас наиболее перспетивен и наиболее силен по составу в РПЛ. Не хаватает только дисциплины, организованности и агрессивности. Третью прроблему Кокорин закрывает, первые две должен решить Тедеско. Тогда получим реальную борьбу за чемпионство.
      Я, кстати, потихоньку привыкаю к Тедеско. Раздражает он меня своими выходками. Но игра команды становится всё более ... еще не сильной, но уже "вкусной".

      1
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      Рейтинг: +5428

      ivany4 > Дедуктор 3 минуты назад

      Насчет Тедеско согласен.
      А в остальном - твои слова, да золотой рыбке как первое желание.)

      0
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      Рейтинг: +4572

      Krossmen73 27 минут назад

      Неплохое приобретение для КБ.Особенно сейчас.Россиянин,любящий и умеющий забивать при должной поддержке партнёров( а она у Спартака вполне себе на уровне).Чем не вариант?Один минус - дисциплинка хромает.Хотя и тут всё можно исправить при желании как тренера,так и игрока.Так что добро пожаловать в команду Саша!Ну а недовольные переходом с обеих сторон есть и будут всегда.Это неизбежно...

      3
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      Рейтинг: +23384

      oyabun 30 минут назад

      В любом случае для команды этот переход усиление - Кокорина все знают как сильного игрока, тут споров нет. Главное чтобы сам не почивал на лаврах и реально работал. Удачи в Спартаке!

      8
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      Рейтинг: +14095

      vka1970 31 минуту назад

      Ну Кока в клубе и теперь ни чего не поделаешь.
      Во всяком случае если будет волов гонять вместо футбола, Тед его быстро во вторую команду отправит.Так что тут не до шуток.А вообще удачи парню.Пусть старается.

      4
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      Рейтинг: +1139

      Tsigan 31 минуту назад

      Усиление однозначно!!!

      3
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      Рейтинг: +1716

      Ден 781 33 минуты назад

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