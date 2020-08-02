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  • Официально: Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Официально: Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

2 августа 2020, 12:03
125

«Спартак» объявил о подписании контракта с Александром Кокориным. Соглашение рассчитано на три года, но может быть продлено еще на один.

«Добро пожаловать в «Спартак», Саша!» – написала пресс-служба москвичей.

Кокорин стал четвертым футболистом, который принадлежал «Зениту» и «Спартаку».

  • Последним клубом Кокорина был «Сочи».
  • 31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».
  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр
Комментарии (125)
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Woodbreak
1596359108
Поздравляю петухов с усилением
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Лфшт
1596359592
Я думал хуже некуда, пришел Газизов и показал что дно еще далеко. Мне жаль тех, кто думает что приход этого гавна хоть как то поможет тонущему Спартаку.
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порт
1596362415
Ну что писатели, начинаем по немного переобуваться, и рассказывать как вы долго ждали этого трансфера.
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Кинстифа
1596362587
Усиление однозначно. но больше даже хз что сказать...
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Snek
1596363897
Что нужно чтобы попасть в Спартак: 1. Ширяться как Еремёнко 2. Отсидеть как Кокорин У меня всё.
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Evgeniy32
1596364279
Сашу можно только поздравить, опять в большой команде. Жаль конечно, что из-за кое каких личностей он не остался в Зените, но это уже другая тема. Удачи!!!!
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vka1970
1596364420
Ну Кока в клубе и теперь ни чего не поделаешь. Во всяком случае если будет волов гонять вместо футбола, Тед его быстро во вторую команду отправит.Так что тут не до шуток.А вообще удачи парню.Пусть старается.
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oyabun
1596364452
В любом случае для команды этот переход усиление - Кокорина все знают как сильного игрока, тут споров нет. Главное чтобы сам не почивал на лаврах и реально работал. Удачи в Спартаке!
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Из Твери Леха
1596365582
Ну и зачем вот? Лучше бы в Локо перешел и под конец карьеры в ЛЧ поиграл. А тут ведь кроми соли и 5-го места в лучшем случае ничего и не светит.
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zigbert
1596376032
При всех плюсах и минусах для Спартака это усиление. Удачи Александру в Спартаке!
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