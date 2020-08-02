Кокорин может дебютировать за «Спартак» в матче против «Сочи»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своей физической форме после перехода в клуб.

«Судя по статистике, по тем показателям, я в нормальной форме. Доволен. Переход – это новая страница в жизни. Большой клуб. Жду с нетерпением дебюта.

Так получилось, что в первом туре играем с «Сочи». Поэтому жду первую игру, чтобы ощутить себя с командой на поле», – сказал Кокорин.