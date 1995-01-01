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    Кокорин может дебютировать за «Спартак» в матче против «Сочи»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своей физической форме после перехода в клуб.

    «Судя по статистике, по тем показателям, я в нормальной форме. Доволен. Переход – это новая страница в жизни. Большой клуб. Жду с нетерпением дебюта.

    Так получилось, что в первом туре играем с «Сочи». Поэтому жду первую игру, чтобы ощутить себя с командой на поле», – сказал Кокорин.

    • Кокорин выступал за «Сочи» в конце сезона.
    • В десяти матчах за клуб в РПЛ он забил 7 голов.

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    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9165

      derrik2000 15 минут назад

      Там и посмотрим, "какой он Сухов".
      Надеюсь, что с первого матча покажет, что пришёл в Спартак именно для того, чтобы ИГРАТЬ.

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