Жиго хочет перейти в «Лион», чтобы жить рядом с дочкой

Журналист Вячеслав Короткин узнал, почему защитник «Спартака» Самуэль Жиго может этим летом уйти в «Лион».
По его словам, это не связано с результатами команды и непопаданием в еврокубки.
Причина – семейные обстоятельства. Возле Лиона живет дочь футболиста.
«Спартак» готов продать Жиго за 18-20 миллионов евро, но стороны могут прийти к компромиссу и на отметке в 15 миллионов.
Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.