Жиго хочет перейти в «Лион», чтобы жить рядом с дочкой

Журналист Вячеслав Короткин узнал, почему защитник «Спартака» Самуэль Жиго может этим летом уйти в «Лион».

По его словам, это не связано с результатами команды и непопаданием в еврокубки.

Причина – семейные обстоятельства. Возле Лиона живет дочь футболиста.

«Спартак» готов продать Жиго за 18-20 миллионов евро, но стороны могут прийти к компромиссу и на отметке в 15 миллионов.