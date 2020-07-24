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Жиго хочет перейти в «Лион», чтобы жить рядом с дочкой

24 июля 2020, 13:21
7

Журналист Вячеслав Короткин узнал, почему защитник «Спартака» Самуэль Жиго может этим летом уйти в «Лион».

По его словам, это не связано с результатами команды и непопаданием в еврокубки.

Причина – семейные обстоятельства. Возле Лиона живет дочь футболиста.

«Спартак» готов продать Жиго за 18-20 миллионов евро, но стороны могут прийти к компромиссу и на отметке в 15 миллионов.

Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.

Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Лион Жиго Самуэль
Комментарии (7)
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PAREVG.
1595586858
Что в очередной раз доказывает, Французские игроки у нас не приживаются...
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серега кашин
1595587001
сезон только кончился и начались вбросы и утки
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spam2009
1595587489
Пусть уходит, он норм защитник, но потерял мне кажется мотивацию из-за всех смен тренеров, директоров и подобной спартаковской дряни
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Hektor 84
1595587642
Скорее причина не в этом. Иначе он как то вдали от дочки жил до этого. И в Лионе не играл до этого. Спартак на нем может норм заработать. С одной стороны потеря лидера, с другой по окончании контракта может и сам уйти. Лучше уж выгодно продать сейчас, а взамен купить пару других новичков на его место. В Португалии клубы так и живут уже очень давно. Одного выгодно продали на это троих ноунеймов купили, через год два этих троих еще выгодней продают. И так далее. Нашим менеджерам у них поучиться надо, а не сопли жевать типа с бюджета денег не выделено, как жить теперь? Я сейчас не о Спартаке пишу или еще о ком. Надо учиться на футболе бизнес строить по примеру Португалии, Голландии или Бельгии.
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NewLife
1595591489
Думаю, он просто хочет свалить в любую команду, претендующую на евро кубки. Скорее речь о Лилле, а не о Лионе. Как и любой хороший мастер, он хочет быть на виду, чтобы его замечали, и чтобы он мог прогрессировать в профессиональном росте. Увы, в оставшемся не у дел Спартаке сейчас это невозможно.
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Garrincha58
1595592734
а кто его отпустит?
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кран
1595593263
Надо отпускать раз еще и денег можно выручить, а то скиснет потом и бесплатно уйдет...
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