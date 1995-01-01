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    Жиго хочет перейти в «Лион», чтобы жить рядом с дочкой

    Журналист Вячеслав Короткин узнал, почему защитник «Спартака» Самуэль Жиго может этим летом уйти в «Лион».

    По его словам, это не связано с результатами команды и непопаданием в еврокубки.

    Причина – семейные обстоятельства. Возле Лиона живет дочь футболиста.

    «Спартак» готов продать Жиго за 18-20 миллионов евро, но стороны могут прийти к компромиссу и на отметке в 15 миллионов.

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    Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.

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    Сегодня, 13:21
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1536

      NewLife 1 минуту назад

      Думаю, он просто хочет свалить в любую команду, претендующую на евро кубки. Скорее речь о Лилле, а не о Лионе. Как и любой хороший мастер, он хочет быть на виду, чтобы его замечали, и чтобы он мог прогрессировать в профессиональном росте. Увы, в оставшемся не у дел Спартаке сейчас это невозможно.

      0
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      Рейтинг: +4535

      Alekxei Z. 13 минут назад

      Это Бизнес.
      Да и Лион один из лидеров во Франции.

      0
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      Рейтинг: +4214

      Hektor 84 1 час назад

      Скорее причина не в этом. Иначе он как то вдали от дочки жил до этого. И в Лионе не играл до этого. Спартак на нем может норм заработать. С одной стороны потеря лидера, с другой по окончании контракта может и сам уйти. Лучше уж выгодно продать сейчас, а взамен купить пару других новичков на его место. В Португалии клубы так и живут уже очень давно. Одного выгодно продали на это троих ноунеймов купили, через год два этих троих еще выгодней продают. И так далее. Нашим менеджерам у них поучиться надо, а не сопли жевать типа с бюджета денег не выделено, как жить теперь? Я сейчас не о Спартаке пишу или еще о ком. Надо учиться на футболе бизнес строить по примеру Португалии, Голландии или Бельгии.

      2
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      Рейтинг: +1111

      spam2009 1 час назад

      Пусть уходит, он норм защитник, но потерял мне кажется мотивацию из-за всех смен тренеров, директоров и подобной спартаковской дряни

      1
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      Рейтинг: +5072

      серега кашин 1 час назад

      сезон только кончился и начались вбросы и утки

      1
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      Рейтинг: +941

      PAREVG. 1 час назад

      Что в очередной раз доказывает, Французские игроки у нас не приживаются...

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