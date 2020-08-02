Скаут «Манчестер Юнайтед» Килибард присутствовал на матче «Чертаново» – «Спартак-2»

Зрителем на матче первого тура ФНЛ между «Чертаново» и «Спартаком-2» (1:2) был скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибард. Он сидел рядом с Омари Тетрадзе и Марко Николичем.
Известно, что в «Юнайтед» просматривали матч на предмет игры 15-летнего нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева.
- Нападающий в дерби отдал голевой пас, чем помог своей команде сравнять счет.
- Ранее Пиняев неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».
- На следующей неделе «Чертаново» сыграет с «Томью».
Источник: телеграм-канал «Дай ударитЪ»