Скаут «Манчестер Юнайтед» Килибард присутствовал на матче «Чертаново» – «Спартак-2»

Зрителем на матче первого тура ФНЛ между «Чертаново» и «Спартаком-2» (1:2) был скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибард. Он сидел рядом с Омари Тетрадзе и Марко Николичем.

Известно, что в «Юнайтед» просматривали матч на предмет игры 15-летнего нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева.