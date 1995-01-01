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    Скаут «Манчестер Юнайтед» Килибард присутствовал на матче «Чертаново» – «Спартак-2»

    Зрителем на матче первого тура ФНЛ между «Чертаново» и «Спартаком-2» (1:2) был скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибард. Он сидел рядом с Омари Тетрадзе и Марко Николичем.

    Известно, что в «Юнайтед» просматривали матч на предмет игры 15-летнего нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева.

    • Нападающий в дерби отдал голевой пас, чем помог своей команде сравнять счет.
    • Ранее Пиняев неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».
    • На следующей неделе «Чертаново» сыграет с «Томью».

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    Источник: телеграм-канал «Дай ударитЪ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1060

      Oldtrafford83 1 час назад

      Надеюсь Пиняев всё же когда нибудь перейдёт в МЮ.)

      4
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      Рейтинг: +188

      Predator_utm > Oldtrafford83 36 минут назад

      если газовик из Питера не заберет к себе....

      2
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