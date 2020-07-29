Слуцкий – Робертсону: «Для меня ты являешься примером доблести, героизма. Ты проделал путь с трибуны в основной состав чемпионов»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обратился к защитнику «Ливерпуля» Эндрю Робертсону. Они вместе работали в «Халл Сити».
«Эндрю, привет, как ты? Поздравляю. Я очень счастлив за тебя. Сбылась твоя мечта. Я многим привожу тебя в пример. Когда ты шел в «Ливерпуль», ты не был для них основной опцией. Ты проделал путь не только из «Халл Сити», а проделал путь с трибуны в основной состав [чемпионов].
Для меня ты являешься примером спортивной доблести, героизма, характера, упорства. Желаю продолжать в том же духе. Всего лучшего», – сказал Слуцкий на ютуб-канале «Okko Спорт».
- Робертсон сейчас стоит на рынке 64 миллиона евро.
- Игрок в сезоне АПЛ провел 36 матчей, забил два гола, сделал 12 результативных пасов.
- «Халл Сити» по итогам сезона-2019/20 вылетел в Лигу 1.
Источник: Бомбардир.ру