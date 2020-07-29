Журналист Короткин: «Игнашевич позвал Лодыгина в «Торпедо»

Голкипер Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в «Торпедо».
По информации журналиста Вячеслава Короткина, в клуб вратаря позвал главный тренер москвичей Сергей Игнашевич.
«Сергей Игнашевич приглашает бывшего вратаря «Зенита» и сборной России Юрия Лодыгина, которого ещe несколько лет назад считали чуть ли не конкурентом Акинфеева. С 1 августа Юра – свободный агент, контракт с тульским «Арсеналом» истекает.
В случае переезда в Москву Лодыгин станет одним из высокооплачиваемых игроков «Торпедо» – это одна из немногих в клубе позиций с бюджетом «над потолком зарплат» (over 100 тысяч рублей в месяц)», – сообщил Короткин.
- В сезоне-2019/20 вратарь сыграл в РПЛ два матча, пропустив пять голов.
- На счету Лодыгина 11 матчей и четыре пропущенных мяча за сборную России.
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.