Журналист Короткин: «Игнашевич позвал Лодыгина в «Торпедо»

Голкипер Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в «Торпедо».

По информации журналиста Вячеслава Короткина, в клуб вратаря позвал главный тренер москвичей Сергей Игнашевич.

«Сергей Игнашевич приглашает бывшего вратаря «Зенита» и сборной России Юрия Лодыгина, которого ещe несколько лет назад считали чуть ли не конкурентом Акинфеева. С 1 августа Юра – свободный агент, контракт с тульским «Арсеналом» истекает.

В случае переезда в Москву Лодыгин станет одним из высокооплачиваемых игроков «Торпедо» – это одна из немногих в клубе позиций с бюджетом «над потолком зарплат» (over 100 тысяч рублей в месяц)», – сообщил Короткин.