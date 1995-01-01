Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Журналист Короткин: «Игнашевич позвал Лодыгина в «Торпедо»

    Голкипер Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в «Торпедо».

    По информации журналиста Вячеслава Короткина, в клуб вратаря позвал главный тренер москвичей Сергей Игнашевич.

    «Сергей Игнашевич приглашает бывшего вратаря «Зенита» и сборной России Юрия Лодыгина, которого ещe несколько лет назад считали чуть ли не конкурентом Акинфеева. С 1 августа Юра – свободный агент, контракт с тульским «Арсеналом» истекает.

    В случае переезда в Москву Лодыгин станет одним из высокооплачиваемых игроков «Торпедо» – это одна из немногих в клубе позиций с бюджетом «над потолком зарплат» (over 100 тысяч рублей в месяц)», – сообщил Короткин.

    • В сезоне-2019/20 вратарь сыграл в РПЛ два матча, пропустив пять голов.
    • На счету Лодыгина 11 матчей и четыре пропущенных мяча за сборную России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78177
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru