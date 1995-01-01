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    «Матч ТВ»: из «Чертаново» в «Крылья Советов» перейдут тренер Осинькин и пять-восемь футболистов

    «Крылья Советов» собираются пригласить на пост главного тренера Игоря Осинькина из «Чертаново» и ряд игроков московской команды.

    По информации «Матч ТВ», в Самару могут перебраться от пяти до восьми футболистов столичного клуба.

    Известны имена нескольких игроков, на которых претендуют «Крылья». Это Владислав Сарвели, Роман Ежов, Юрий Горшков, Александр Солдатенков и Данил Пруцев.

    • «Чертаново» финишировал на третьем месте в ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона.
    • «Крылья» вылетели из РПЛ, заняв предпоследнее место в турнирной таблице.

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    Источник: «Матч ТВ»

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