«Матч ТВ»: из «Чертаново» в «Крылья Советов» перейдут тренер Осинькин и пять-восемь футболистов

«Крылья Советов» собираются пригласить на пост главного тренера Игоря Осинькина из «Чертаново» и ряд игроков московской команды.
По информации «Матч ТВ», в Самару могут перебраться от пяти до восьми футболистов столичного клуба.
Известны имена нескольких игроков, на которых претендуют «Крылья». Это Владислав Сарвели, Роман Ежов, Юрий Горшков, Александр Солдатенков и Данил Пруцев.
- «Чертаново» финишировал на третьем месте в ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона.
- «Крылья» вылетели из РПЛ, заняв предпоследнее место в турнирной таблице.
Источник: «Матч ТВ»