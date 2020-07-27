«Матч ТВ»: из «Чертаново» в «Крылья Советов» перейдут тренер Осинькин и пять-восемь футболистов

«Крылья Советов» собираются пригласить на пост главного тренера Игоря Осинькина из «Чертаново» и ряд игроков московской команды.

По информации «Матч ТВ», в Самару могут перебраться от пяти до восьми футболистов столичного клуба.

Известны имена нескольких игроков, на которых претендуют «Крылья». Это Владислав Сарвели, Роман Ежов, Юрий Горшков, Александр Солдатенков и Данил Пруцев.