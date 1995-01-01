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    «Чемпионат»: Осинькин близок к назначению на пост главного тренера «Крыльев Советов»

    Главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин должен перейти в «Крылья Советов». Согласовываются последние детали, пишет журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

    «Чертаново» с Осинькиным в последнем сезоне ФНЛ финишировал третьим. 55-летний тренер работает в московском клубе с 2016 года.

    • Осинькин по ходу карьеры трофеев не брал.
    • Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин сообщал, что «Крылья Советов» планируют назначить Дмитрия Парфенова.
    • «Крылья Советов» намерены за один сезон вернуться в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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