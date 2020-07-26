«Чемпионат»: Осинькин близок к назначению на пост главного тренера «Крыльев Советов»

Главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин должен перейти в «Крылья Советов». Согласовываются последние детали, пишет журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

«Чертаново» с Осинькиным в последнем сезоне ФНЛ финишировал третьим. 55-летний тренер работает в московском клубе с 2016 года.