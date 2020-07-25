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  • «Крылья Советов» заявили о планах вернуться в РПЛ за один сезон

«Крылья Советов» заявили о планах вернуться в РПЛ за один сезон

25 июля 2020, 09:38
5

Пресс-служба «Крыльев Советов» опубликовала официальное заявление клуба в связи с окончанием сезона.

  • Самарцы финишировали на 15-м месте в РПЛ и вылетели из высшего дивизиона.
  • В ФНЛ команда стартует уже 2 августа домашним матчем против «Балтики».
  • Возглавляет «Крылья» Андрей Талалаев.

«Перед тренерским штабом и игроками поставлена задача вернуться в РПЛ за один сезон. Также будут самые высокие задачи в Кубке России, который пройдет в новом формате. У клуба есть действующие контракты с большинством игроков. В воскресенье команда собирается в Москве, где начнет подготовку к новому сезону.

У нас есть амбициозный тренер, который доказал, что умеет работать с молодежью – безусловно, молодым игрокам тоже будут предоставлены шансы показать себя. Мы все вместе будем выходить из той ситуации, в которой оказались», – говорится в заявлении «Крыльев Советов».

Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (5)
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Garrincha58
1595662421
вполне по силам только почему команда собирается в Москве, а не дома
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paracetamol
1595665063
Согласен! Но надо усилиться и лидеров по-дешевке не продавать!
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semm
1595669175
Вернётесь, только больше таких презервативов не приглашайте в команду как Соболев - ведь его уход и способствовал вашему вылету. Когда вся команда заточена под одного игрока, ему нельзя бросать команду ни ради своей карьеры, ни ради чего бы то ни было - вот это точно!
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kupryaev
1595672309
Схема стандартная) Талалаев выводит в РПЛ , его благодарят за проделанную работу-замена ему очередной "распил-тренер" и обратно в ФНЛ
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zigbert
1595704184
Теперь нужно найти и нового тренера.
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