«Крылья Советов» заявили о планах вернуться в РПЛ за один сезон

Пресс-служба «Крыльев Советов» опубликовала официальное заявление клуба в связи с окончанием сезона.

Самарцы финишировали на 15-м месте в РПЛ и вылетели из высшего дивизиона.

В ФНЛ команда стартует уже 2 августа домашним матчем против «Балтики».

Возглавляет «Крылья» Андрей Талалаев.

«Перед тренерским штабом и игроками поставлена задача вернуться в РПЛ за один сезон. Также будут самые высокие задачи в Кубке России, который пройдет в новом формате. У клуба есть действующие контракты с большинством игроков. В воскресенье команда собирается в Москве, где начнет подготовку к новому сезону.

У нас есть амбициозный тренер, который доказал, что умеет работать с молодежью – безусловно, молодым игрокам тоже будут предоставлены шансы показать себя. Мы все вместе будем выходить из той ситуации, в которой оказались», – говорится в заявлении «Крыльев Советов».