Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    «Крылья Советов» заявили о планах вернуться в РПЛ за один сезон

    Пресс-служба «Крыльев Советов» опубликовала официальное заявление клуба в связи с окончанием сезона.

    • Самарцы финишировали на 15-м месте в РПЛ и вылетели из высшего дивизиона.
    • В ФНЛ команда стартует уже 2 августа домашним матчем против «Балтики».
    • Возглавляет «Крылья» Андрей Талалаев.

    «Перед тренерским штабом и игроками поставлена задача вернуться в РПЛ за один сезон. Также будут самые высокие задачи в Кубке России, который пройдет в новом формате. У клуба есть действующие контракты с большинством игроков. В воскресенье команда собирается в Москве, где начнет подготовку к новому сезону.

    У нас есть амбициозный тренер, который доказал, что умеет работать с молодежью – безусловно, молодым игрокам тоже будут предоставлены шансы показать себя. Мы все вместе будем выходить из той ситуации, в которой оказались», – говорится в заявлении «Крыльев Советов».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:38
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66

      semm 28 минут назад

      Вернётесь, только больше таких презервативов не приглашайте в команду как Соболев - ведь его уход и способствовал вашему вылету. Когда вся команда заточена под одного игрока, ему нельзя бросать команду ни ради своей карьеры, ни ради чего бы то ни было - вот это точно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6733

      paracetamol 1 час назад

      Согласен! Но надо усилиться и лидеров по-дешевке не продавать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10805

      Garrincha58 2 часа назад

      вполне по силам только почему команда собирается в Москве, а не дома

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4548

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Почему нет , тем более желающих в РПЛ особо и не видно.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78091
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru