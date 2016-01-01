Парфенов близок к назначению в «Крылья Советов»

Смысл клубам меняться тренерами.. туда сюда... Может, кого нить нового назначить.
С высокой долей вероятности новым главным тренером «Крыльев Советов» станет Дмитрий Парфенов, пишет шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин. На прошлой неделе он покинул «Урал».
«Крылья Советов» 1 августа начнут сезон ФНЛ и планируют уже в следующем году вернуться в высший дивизион.
- Парфенов возглавлял «Урал» с мая 2018 года.
- «Урал» финишировал в РПЛ 11-м.
- Последним главным тренером «Крыльев Советов» был Андрей Талалаев.