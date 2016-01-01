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    Парфенов близок к назначению в «Крылья Советов»

    С высокой долей вероятности новым главным тренером «Крыльев Советов» станет Дмитрий Парфенов, пишет шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин. На прошлой неделе он покинул «Урал».

    «Крылья Советов» 1 августа начнут сезон ФНЛ и планируют уже в следующем году вернуться в высший дивизион.

    • Парфенов возглавлял «Урал» с мая 2018 года.
    • «Урал» финишировал в РПЛ 11-м.
    • Последним главным тренером «Крыльев Советов» был Андрей Талалаев.

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    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Сегодня, 20:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +970

      LOKOfanatik19 7 минут назад

      Смысл клубам меняться тренерами.. туда сюда... Может, кого нить нового назначить.

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