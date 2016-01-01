Парфенов близок к назначению в «Крылья Советов»

С высокой долей вероятности новым главным тренером «Крыльев Советов» станет Дмитрий Парфенов, пишет шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин. На прошлой неделе он покинул «Урал».

«Крылья Советов» 1 августа начнут сезон ФНЛ и планируют уже в следующем году вернуться в высший дивизион.