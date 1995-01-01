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    Парфенов покинул «Урал» из-за ссоры с Ивановым

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, что причиной ухода уже бывшего главного тренера «Урала» Дмитрия Парфенова стала ссора с президентом клуба Григорием Ивановым. Она состоялась до полуфинала Кубка России против «Химок» (1:3).

    Во время одного из матчей РПЛ Иванов зашел в раздевалку, где получил от Парфенова нелицеприятную реплику. Тренера попросили ее повторить – он повторил. Возникла конфликтная ситуация, которую усугубил вылет из Кубка, сообщил Егоров на ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • По словам Иванова, они расстались с Парфеновым в хороших отношениях.
    • Парфенов возглавлял «Урал» с мая 2018 года.
    • «Урал» финишировал в РПЛ 11-м.

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    Источник: Бомбардир.ру

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