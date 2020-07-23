Парфенов покинул «Урал» из-за ссоры с Ивановым

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, что причиной ухода уже бывшего главного тренера «Урала» Дмитрия Парфенова стала ссора с президентом клуба Григорием Ивановым. Она состоялась до полуфинала Кубка России против «Химок» (1:3).

Во время одного из матчей РПЛ Иванов зашел в раздевалку, где получил от Парфенова нелицеприятную реплику. Тренера попросили ее повторить – он повторил. Возникла конфликтная ситуация, которую усугубил вылет из Кубка, сообщил Егоров на ютуб-канале «Футбольный Биги».