Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Урала»: «Принимаю отставку Парфенова. Мы с ним расстались в хороших отношениях»

Президент «Урала»: «Принимаю отставку Парфенова. Мы с ним расстались в хороших отношениях»

19 июля 2020, 18:21
5

«Урал» принял отставку Дмитрия Парфенова с поста главного тренера команды, рассказал президент клуба Григорий Иванов.

«Я принимаю отставку Парфенова. Мы в последних трех матчах пропустили девять голов. Пока не решили, кто будет руководить командой в игре с «Локомотивом».

Ничего страшного, что осталась одна игра. Нам надо готовиться к новому главному тренеру. Я благодарен Дмитрию за его работу. У меня с ним очень хорошие отношения, я его ценю как специалиста. Он молодой тренер, сам сказал, что для него это был очень большой опыт.

Мы с ним расстались в хороших отношениях. Я его уважаю. Но раз нет результата, то нужно что-то делать. Это тренерская жизнь. То, что просил Дмитрий, мы старались делать. Мы все вместе виноваты в том, что произошло в полуфинале. Теперь нужно сделать всe, чтобы команда играла дальше», – сказал президент «Урала».

  • Екатеринбуржцы проиграли «Химкам» в полуфинале Кубка России со счетом 1:3.
  • Парфенов после поражения заявил о своем уходе из команды.
  • «Урал» идет в турнирной таблице РПЛ на 11-м месте.

.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Парфенов Дмитрий Иванов Григорий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Просто-333
1595173822
зря
Ответить
Серёга Краснодарский
1595175966
Конечно зря.
Ответить
Hektor 84
1595180631
Ой только не надо его теперь в спартак пропихивать!
Ответить
balam
1595181104
погорячились.приличная команда получается
Ответить
САДЫЧОК
1595182056
Отличный тренер ! А , вот от таких президентов-нет будущего у команды Урал . Он живет одним днем !
Ответить
Главные новости
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
8
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
5
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
Все новости
Все новости
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
5
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
6
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
8
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+