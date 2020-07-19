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    Президент «Урала»: «Принимаю отставку Парфенова. Мы с ним расстались в хороших отношениях»

    «Урал» принял отставку Дмитрия Парфенова с поста главного тренера команды, рассказал президент клуба Григорий Иванов.

    «Я принимаю отставку Парфенова. Мы в последних трех матчах пропустили девять голов. Пока не решили, кто будет руководить командой в игре с «Локомотивом».

    Ничего страшного, что осталась одна игра. Нам надо готовиться к новому главному тренеру. Я благодарен Дмитрию за его работу. У меня с ним очень хорошие отношения, я его ценю как специалиста. Он молодой тренер, сам сказал, что для него это был очень большой опыт.

    Мы с ним расстались в хороших отношениях. Я его уважаю. Но раз нет результата, то нужно что-то делать. Это тренерская жизнь. То, что просил Дмитрий, мы старались делать. Мы все вместе виноваты в том, что произошло в полуфинале. Теперь нужно сделать всe, чтобы команда играла дальше», – сказал президент «Урала».

    • Екатеринбуржцы проиграли «Химкам» в полуфинале Кубка России со счетом 1:3.
    • Парфенов после поражения заявил о своем уходе из команды.
    • «Урал» идет в турнирной таблице РПЛ на 11-м месте.

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    Источник: «Р-Спорт»

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