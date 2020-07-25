Журналист Короткин: «Талалаев заменит Шалимова в «Ахмате»

Новым главным тренером «Ахмата» станет Андрей Талалаев. Информацию сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
«Игорь Шалимов уходит в отставку, Талалаев возглавит «Ахмат».
Сергей Егоров прав, когда пишет о возможном назначении Андрея именно в Грозный. Шалимов аут», – написал Короткин в телеграме.
- «Ахмат» в сезоне РПЛ финишировал 13-м.
- Последним местом работы Талалаева были «Крылья Советов», которые вылетели в ФНЛ.
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина