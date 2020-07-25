Журналист Короткин: «Талалаев заменит Шалимова в «Ахмате»

Новым главным тренером «Ахмата» станет Андрей Талалаев. Информацию сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«Игорь Шалимов уходит в отставку, Талалаев возглавит «Ахмат».

Сергей Егоров прав, когда пишет о возможном назначении Андрея именно в Грозный. Шалимов аут», – написал Короткин в телеграме.