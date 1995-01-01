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    Журналист Короткин: «Талалаев заменит Шалимова в «Ахмате»

    Новым главным тренером «Ахмата» станет Андрей Талалаев. Информацию сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    «Игорь Шалимов уходит в отставку, Талалаев возглавит «Ахмат».

    Сергей Егоров прав, когда пишет о возможном назначении Андрея именно в Грозный. Шалимов аут», – написал Короткин в телеграме.

    • «Ахмат» в сезоне РПЛ финишировал 13-м.
    • Последним местом работы Талалаева были «Крылья Советов», которые вылетели в ФНЛ.
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Сегодня, 20:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1247

      777+ 5 минут назад

      Фигаро там, Фигаро тут -
      Скажите как его зовут?
      ТА - ЛА - ЛА - ЕВ !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2366

      Cleaner 43 минуты назад

      Талалаев так успешно вывел Крылья Советов в ФНЛ, что его срочно зовут а Ахмат!

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