В «Оренбурге» подтвердили уход Парамонова с поста главного тренера

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил о планах сменить главного тренера команды по окончании сезона.

– Есть ли понимание по главному тренеру на следующий сезон?

– В этом плане работа идет. Надеюсь, в ближайшее время мы определимся со списком кандидатов.

– Получается, Парамонов точно не остается?

– Да. Плюс у него нет тренерской лицензии Pro. У нас была договоренность, что он отработает этот отрезок сезона. Потом мы будем решать. Благодарны ему за проделанную работу.

– Есть уже предполагаемые варианты замены?

– Давайте сначала проведем последний матч и завершим сезон.