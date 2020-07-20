В «Оренбурге» подтвердили уход Парамонова с поста главного тренера

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил о планах сменить главного тренера команды по окончании сезона.
– Есть ли понимание по главному тренеру на следующий сезон?
– В этом плане работа идет. Надеюсь, в ближайшее время мы определимся со списком кандидатов.
– Получается, Парамонов точно не остается?
– Да. Плюс у него нет тренерской лицензии Pro. У нас была договоренность, что он отработает этот отрезок сезона. Потом мы будем решать. Благодарны ему за проделанную работу.
– Есть уже предполагаемые варианты замены?
– Давайте сначала проведем последний матч и завершим сезон.
- Парамонов возглавляет «Оренбург» с июня.
- Команда по итогам сезона вылетит в ФНЛ.
- По информации «Матч ТВ», клуб может пригласить тренера «Чертаново» Игоря Осинькина.
Источник: «РБ-Спорт»