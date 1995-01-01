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    В «Оренбурге» подтвердили уход Парамонова с поста главного тренера

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил о планах сменить главного тренера команды по окончании сезона.

    – Есть ли понимание по главному тренеру на следующий сезон?

    – В этом плане работа идет. Надеюсь, в ближайшее время мы определимся со списком кандидатов.

    – Получается, Парамонов точно не остается?

    – Да. Плюс у него нет тренерской лицензии Pro. У нас была договоренность, что он отработает этот отрезок сезона. Потом мы будем решать. Благодарны ему за проделанную работу.

    – Есть уже предполагаемые варианты замены?

    – Давайте сначала проведем последний матч и завершим сезон.

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +358

      alarm_иг 1 час назад

      Мавр сделал своё дело, мавр может уходить. Гыгы

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