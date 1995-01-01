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    Алексей Миранчук вышел на девятое место среди лучших бомбардиров «Локомотива» в чемпионатах России

    Полузащитник Алексей Миранчук забил 29-й гол за «Локомотив» в матчах чемпионата России.

    По этому показателю 24-летний хавбек догнал Александра Самедова, занимавшего девятое место в списке лучших бомбардиров клуба по мячам в играх национального первенства.

    Топ-10 голеадоров «Локо» в чемпионатах России выглядит следующим образом:

    1. Дмитрий Лоськов – 99 голов в 322 матчах;

    2. Дмитрий Сычев – 72 (224);

    3-4. Олег Гарин – 40 (118);

    3-4. Алексей Косолапов – 40 (156);

    5-6. Заза Джанашия – 33 (145);

    5-6. Евгений Харлачев – 33 (183);

    7-8. Динияр Билялетдинов – 31 (150);

    7-8. Владимир Маминов – 31 (291);

    9-10. Алексей Миранчук – 29 (173);

    9-10. Александр Самедов – 29 (177).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4170

      alarm 20 минут назад

      позор спартаку!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4170

      alarm 20 минут назад

      даже сотки ни у кого нет? о_О

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