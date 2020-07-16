Алексей Миранчук вышел на девятое место среди лучших бомбардиров «Локомотива» в чемпионатах России

Полузащитник Алексей Миранчук забил 29-й гол за «Локомотив» в матчах чемпионата России.

По этому показателю 24-летний хавбек догнал Александра Самедова, занимавшего девятое место в списке лучших бомбардиров клуба по мячам в играх национального первенства.

Топ-10 голеадоров «Локо» в чемпионатах России выглядит следующим образом:

1. Дмитрий Лоськов – 99 голов в 322 матчах;

2. Дмитрий Сычев – 72 (224);

3-4. Олег Гарин – 40 (118);

3-4. Алексей Косолапов – 40 (156);

5-6. Заза Джанашия – 33 (145);

5-6. Евгений Харлачев – 33 (183);

7-8. Динияр Билялетдинов – 31 (150);

7-8. Владимир Маминов – 31 (291);

9-10. Алексей Миранчук – 29 (173);

9-10. Александр Самедов – 29 (177).