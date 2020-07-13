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  • Кикнадзе – об отказе Венгера возглавить «Локомотив»: «Он требовал решения многих вопросов, а мы не могли это сделать»

Кикнадзе – об отказе Венгера возглавить «Локомотив»: «Он требовал решения многих вопросов, а мы не могли это сделать»

13 июля 2020, 09:51
10

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, почему главным тренером команды не стал Арсен Венгер.

«Разговоры с Венгером были. Не могу назвать это переговорами. Мог быть вариант с его приходом в «Локомотив», но он требовал решения многих вопросов. В нынешней ситуации мы не могли это сделать», – пояснил Кикнадзе.

По словам футбольного агента Шандора Варги, «Локомотив» хотел заменить французом Юрия Семина, то есть стороны, скорее всего, контактировали в этом году.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Венгер Арсен Кикнадзе Василий
Комментарии (10)
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PAREVG.
1594624002
Бомбардир: хватит дробить одно интервью на 50 кусков, начните уже печатать целиком.
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Aleksey!
1594631655
А зачем вообще было менять тренера?! Вот зачем ?!!
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Torvald64
1594633182
Итак, были 3 варианта: 1) Взять топового тренера с большим опытом за хреналиард денег. При этом, правда, надо серьёзно работать и реально выполнять требования тренера. Это Сёмина можно послать с его хотелками, а тут Венгер - живая легенда - на него не поорёшь и дураком не выставишь. 2) Взять ноунейма, который ничего сильнее венгерского чемпионата не видел, и даже оттуда его попёрли - но вдруг получится. 3) Оставить всё, как есть - и девериться Палычу, которому только игроков дай с пониженной степенью косолапости - и он всё сделает. Хм, какой же вариант оптимальный в ситуации, когда команда на 2-м месте, и нужно просто для начала удержать позицию, чтобы сыграть в ЛЧ?.. Топ-менеджер Твалтвадзе знает!
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Мага 13
1594635683
о чем с этим грызуном тереть, какие вопросы решать, он же пустышка! болелы Локо, гоните этого черта прочь из клуба!
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paracetamol
1594636757
Да брал Зенит получше тренеров этот старого пердуна, а Семак все равно лучше оказался. Локи, от добра добра не ищут. Вертай Шпалыча!
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Йост
1594661242
Семака в Локомотив, Тедеско в Зенит, а Бердыева в Спартак. Пусть покажут на что способны. Такой чемпионат всегда будет смотреться лучше и интересней любой АПЛ.
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