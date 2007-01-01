Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Кикнадзе – об отказе Венгера возглавить «Локомотив»: «Он требовал решения многих вопросов, а мы не могли это сделать»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, почему главным тренером команды не стал Арсен Венгер.

    «Разговоры с Венгером были. Не могу назвать это переговорами. Мог быть вариант с его приходом в «Локомотив», но он требовал решения многих вопросов. В нынешней ситуации мы не могли это сделать», – пояснил Кикнадзе.

    По словам футбольного агента Шандора Варги, «Локомотив» хотел заменить французом Юрия Семина, то есть стороны, скорее всего, контактировали в этом году.

    Кикнадзе: «Было бы интересно пригласить Кокорина. Смолов? Вариант с возвращением рассматривается»

    Кикнадзе не исключил возвращение Евсеева в «Локомотив»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:51
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2114

      Cleaner 4 минуты назад

      Венгер, как и Семин, болеет за игру. ТАКИЕ тренеры Кикнадзе НЕ НУЖНЫ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15606

      bset 56 минут назад

      Требовал решить проблемы, но в России не принято работать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +725

      PAREVG. 1 час назад

      Бомбардир: хватит дробить одно интервью на 50 кусков, начните уже печатать целиком.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1258

      gor77 > PAREVG. 40 минут назад

      Это стиль бомбардира. )))) И уже не излечимый.(((((

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77772
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru