Кикнадзе – об отказе Венгера возглавить «Локомотив»: «Он требовал решения многих вопросов, а мы не могли это сделать»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, почему главным тренером команды не стал Арсен Венгер.

«Разговоры с Венгером были. Не могу назвать это переговорами. Мог быть вариант с его приходом в «Локомотив», но он требовал решения многих вопросов. В нынешней ситуации мы не могли это сделать», – пояснил Кикнадзе.

По словам футбольного агента Шандора Варги, «Локомотив» хотел заменить французом Юрия Семина, то есть стороны, скорее всего, контактировали в этом году.

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