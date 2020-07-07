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  • Варга: «Руководство «Локо» встречалось с Венгером до назначения Николича, но они не смогли договориться»

Варга: «Руководство «Локо» встречалось с Венгером до назначения Николича, но они не смогли договориться»

7 июля 2020, 12:49
2

Агент Шандор Варга заявил, что одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» был Арсен Венгер.

«Николич никогда в жизни не работал на таком уровне. Поэтому через год-два мы узнаем, насколько это сильный специалист. Справится он с высокими задачами или нет.

Я видел его тренировочный процесс, лично знаком с Марко. В общении это приятный, принципиальный человек.

Руководство «Локо» спрашивало мое мнение о Николиче. Я дал ему хорошую характеристику. При этом могу рассказать, что устраивал встречу руководства «Локомотива» с Арсеном Венгером. Они интересовались им, но в итоге не смогли договориться.

Если бы Венгер пришел на пост главного тренера «Локомотива», у болельщиков была бы другая реакция? Не уверен. После Семина болельщикам московского клуба было бы тяжело принять любого тренера.

Юрий Павлович – символ и икона команды, с ним связаны все успехи «Локомотива». Так что во всей этой истории с недовольством фанатов не виноват лично Николич. Просто так сложилась ситуация», – заявил агент.

  • «Локомотив» назначил Николича в мае вместо Юрия Семина.
  • Контракт между сторонами заключен по схеме «2+2».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Венгер Арсен Николич Марко
Комментарии (2)
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кошмарик
1594116051
Венгер тренер с именем.. а " ноунейм" Николич кто? Локо не та команда которою можно доверить "просто хорошему человеку".. но мне кажется что это очередная утка.. Венгер и Николич несоизмеримые величины
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Korsar_03
1594116105
Дело в не в том, что пришёл новый тренер. Вся загвоздка в том, как ушёл старый. Палыча просто выкинули из клуба, Кику и Мещерякову можно давать орден Смородской
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