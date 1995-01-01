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    Варга: «Руководство «Локо» встречалось с Венгером до назначения Николича, но они не смогли договориться»

    Агент Шандор Варга заявил, что одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» был Арсен Венгер.

    «Николич никогда в жизни не работал на таком уровне. Поэтому через год-два мы узнаем, насколько это сильный специалист. Справится он с высокими задачами или нет.

    Я видел его тренировочный процесс, лично знаком с Марко. В общении это приятный, принципиальный человек.

    Руководство «Локо» спрашивало мое мнение о Николиче. Я дал ему хорошую характеристику. При этом могу рассказать, что устраивал встречу руководства «Локомотива» с Арсеном Венгером. Они интересовались им, но в итоге не смогли договориться.

    Если бы Венгер пришел на пост главного тренера «Локомотива», у болельщиков была бы другая реакция? Не уверен. После Семина болельщикам московского клуба было бы тяжело принять любого тренера.

    Юрий Павлович – символ и икона команды, с ним связаны все успехи «Локомотива». Так что во всей этой истории с недовольством фанатов не виноват лично Николич. Просто так сложилась ситуация», – заявил агент.

    • «Локомотив» назначил Николича в мае вместо Юрия Семина.
    • Контракт между сторонами заключен по схеме «2+2».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +37

      FCLM_FCRM 2 часа назад

      Дело в не в том, что пришёл новый тренер. Вся загвоздка в том, как ушёл старый. Палыча просто выкинули из клуба, Кику и Мещерякову можно давать орден Смородской

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    • ...
      Рейтинг: +2062

      кошмарик 2 часа назад

      Венгер тренер с именем.. а " ноунейм" Николич кто? Локо не та команда которою можно доверить "просто хорошему человеку".. но мне кажется что это очередная утка.. Венгер и Николич несоизмеримые величины

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