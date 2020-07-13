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  • Главный тренер «Оренбурга» – о технических поражениях: «У нас просто так забрали очки»

Главный тренер «Оренбурга» – о технических поражениях: «У нас просто так забрали очки»

13 июля 2020, 01:04
13

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавиурса в клубе, из-за которой команде присудили два технических поражения.

«Считаем, что нам не дали сыграть эти две игры. Просто так забрали очки.

Насколько я знаю, в других командах тоже есть люди, которые болеют, но этим командам давали играть. А у нас забрали очки. Спортивной составляющей я тут не вижу. У нас просто так забрали очки. А могли бы дать сыграть теми, кто здоров. Сейчас мы были бы совсем в другой ситуации»", – сказал Парамонов.

  • Из-за карантина в «Оренбурге» команде засчитали технические поражения в матчах с «Краснодаром» и «Уралом».
  • Клуб идет на последнем месте в турнирной таблице.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Оренбург Ростов Парамонов Константин
Комментарии (13)
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Kurt Angel
1594592641
Это факт. Нужно было следить за своими "детьми".
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Nevsky_RU
1594592888
Ну что то как то да, вполне уместно будет подметить что их загнобили. Проблема общая, но Оренбург отхватил больше всех. И не совсем понятно на каких принципах сие основано.
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wobaekat
1594596586
Зенит у них очки просто так забирал из года в год и почему-то не жаловались
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sерж
1594617249
свинтак без технарей в говне
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paracetamol
1594619780
Кого-то надо было в пердив спровадить, жребий попал на вас. Все просто. Другие откупились.
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neveldomha
1594620095
А что об этом в воздух то пулять. Подавайте жалобу в спортивный арбитраж.
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SPACE TRUCKIN
1594621675
опустили целенаправленно Оренбург похоже...( опять эти двойные стандарты...и Ростов притормозили...
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Garrincha58
1594625285
а кто виноват?
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