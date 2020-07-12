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    Главный тренер «Оренбурга» – о технических поражениях: «У нас просто так забрали очки»

    Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавиурса в клубе, из-за которой команде присудили два технических поражения.

    «Считаем, что нам не дали сыграть эти две игры. Просто так забрали очки.

    Насколько я знаю, в других командах тоже есть люди, которые болеют, но этим командам давали играть. А у нас забрали очки. Спортивной составляющей я тут не вижу. У нас просто так забрали очки. А могли бы дать сыграть теми, кто здоров. Сейчас мы были бы совсем в другой ситуации»", – сказал Парамонов.

    • Из-за карантина в «Оренбурге» команде засчитали технические поражения в матчах с «Краснодаром» и «Уралом».
    • Клуб идет на последнем месте в турнирной таблице.

    Источник: Sport24

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