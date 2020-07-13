Главный тренер «Оренбурга» – о технических поражениях: «У нас просто так забрали очки»

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавиурса в клубе, из-за которой команде присудили два технических поражения.

«Считаем, что нам не дали сыграть эти две игры. Просто так забрали очки.

Насколько я знаю, в других командах тоже есть люди, которые болеют, но этим командам давали играть. А у нас забрали очки. Спортивной составляющей я тут не вижу. У нас просто так забрали очки. А могли бы дать сыграть теми, кто здоров. Сейчас мы были бы совсем в другой ситуации»", – сказал Парамонов.