РПЛ. Азмун принес «Зениту» волевую победу над «Сочи»

«Зенит» в статусе чемпиона победил «Сочи». Решающий гол забил нападающий Сердар Азмун, который летом может покинуть Россию.

У гостей голевой пас сделал Александр Кокорин, принадлежащий «Зениту». Сочинцы идут в таблице 11-ми.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Заболотный, 5; 1:1 – Малком, 33; 2:1 – Азмун, 77.

«Зенит»: Кержаков, Смольников (Караваев, 65), Ракицкий, Осорио, Жирков, Сутормин (Ерохин, 88), Мусаев (Сантос, 45+1), Барриос, Дзюба, Дриусси (Азмун, 65), Малком (Ригони, 87).

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Заика, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Полоз (Боковой, 68), Цаллагов, Набуллин, А. Заболотный (Карапетян, 80), Кокорин.

Предупреждения: Дзюба, 2; Мусаев, 4 – Заболотный, 6; Цаллагов, 26; Полоз, 42.

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