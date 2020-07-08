Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. Азмун принес «Зениту» волевую победу над «Сочи»

8 июля 2020, 19:54
56

«Зенит» в статусе чемпиона победил «Сочи». Решающий гол забил нападающий Сердар Азмун, который летом может покинуть Россию.

У гостей голевой пас сделал Александр Кокорин, принадлежащий «Зениту». Сочинцы идут в таблице 11-ми.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Заболотный, 5; 1:1 – Малком, 33; 2:1 – Азмун, 77.

«Зенит»: Кержаков, Смольников (Караваев, 65), Ракицкий, Осорио, Жирков, Сутормин (Ерохин, 88), Мусаев (Сантос, 45+1), Барриос, Дзюба, Дриусси (Азмун, 65), Малком (Ригони, 87).

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Заика, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Полоз (Боковой, 68), Цаллагов, Набуллин, А. Заболотный (Карапетян, 80), Кокорин.

Предупреждения: Дзюба, 2; Мусаев, 4 – Заболотный, 6; Цаллагов, 26; Полоз, 42.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Азмун Сердар
Комментарии (56)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
arrivalgist
1594227366
Что-то хреново как-то договорились ))) С победой Питер!))
Ответить
"supermax"
1594227473
сегодня праздник у девчат...сегоооодня будут танцы
Ответить
"supermax"
1594227729
ждем очередное видео хоум из раздевалки фк радуга-дуга
Ответить
paracetamol
1594228016
Зенит - чемпион!
Ответить
Hektor 84
1594228111
Синит и синит 2
Ответить
alp
1594228146
все местные уроды зарядили свои говнометы в ожидании проигрыша Зенита, и остались на отсосе ))))) Зенит чемпион!
Ответить
латунный
1594228237
не договорились.пидоростический клуб ****** фк соси впердив
Ответить
"supermax"
1594228944
VAR проверил зюбу и азмуна на петушков? а надо бы
Ответить
xakep01
1594230370
Обожаю заходить на новости про Зенит, и смотреть как москвичей бомбит(процентов 70% это спартачи). Прям услада для глаз как они обсираются и пытаются об.срать. А итог один, выход спартак в ФНЛ
Ответить
житель СПб
1594235463
Скорее не волевая, а ленивая... (если судить по игре).
Ответить
Главные новости
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
8
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
1
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
3
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
3
Все новости
Все новости
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
1
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
3
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
5
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
16
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+