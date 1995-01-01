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    РПЛ. Азмун принес «Зениту» волевую победу над «Сочи»

    «Зенит» в статусе чемпиона победил «Сочи». Решающий гол забил нападающий Сердар Азмун, который летом может покинуть Россию.

    У гостей голевой пас сделал Александр Кокорин, принадлежащий «Зениту». Сочинцы идут в таблице 11-ми.

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Заболотный, 5; 1:1 – Малком, 33; 2:1 – Азмун, 77.

    «Зенит»: Кержаков, Смольников (Караваев, 65), Ракицкий, Осорио, Жирков, Сутормин (Ерохин, 88), Мусаев (Сантос, 45+1), Барриос, Дзюба, Дриусси (Азмун, 65), Малком (Ригони, 87).

    «Сочи»: Джанаев, Маргасов, Заика, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Полоз (Боковой, 68), Цаллагов, Набуллин, А. Заболотный (Карапетян, 80), Кокорин.

    Предупреждения: Дзюба, 2; Мусаев, 4 – Заболотный, 6; Цаллагов, 26; Полоз, 42.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии27
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      Рейтинг: +1409

      Semushkin Roman Valerievi 15 минут назад

      Зенит с заслуженным чемпионством! Вернуть бы Зенит времен Кержакова, Аршавина, Денисова, Быстрова, Малафеева. 4 месяца назад говорили, что чемпионат остановят и Зенит сделают чемпионом - все были недовольны, чемпионат возобновили, Зенит стал чемпионом - опять бом бом. Мои поздравления от армейца.

      4
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      Рейтинг: +2595

      "supermax" 20 минут назад

      VAR проверил зюбу и азмуна на петушков? а надо бы

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3661

      alarm > "supermax" 14 минут назад

      в таблицу глянь: у зенита в 2 раза больше очков, чем у вонючих рыл)) кстати, ты уже знаешь, где будешь отсиживаться через 2 часа, после того, как вас дефки надерут?))

      2
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      Рейтинг: +2595

      "supermax" > alarm 9 минут назад

      а вот тебя проверять не надо..все итак ясно

      0
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      Рейтинг: -1103

      Бoрат 31 минуту назад

      Дзюбина " встряска " принесла дополнительное вдохновение Азмуну . Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: +2263

      aaaaahhhh > Бoрат 19 минут назад

      Азмут - растревоженный:)))

      0
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      Рейтинг: +1785

      латунный 32 минуты назад

      не договорились.пидоростический клуб ****** фк соси впердив

      1
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      Рейтинг: +4921

      alp 33 минуты назад

      все местные уроды зарядили свои говнометы в ожидании проигрыша Зенита, и остались на отсосе ))))) Зенит чемпион!

      4
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      Рейтинг: +3767

      Hektor 84 34 минуты назад

      Синит и синит 2

      -1
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      Рейтинг: +6261

      paracetamol 35 минут назад

      Зенит - чемпион!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2595

      "supermax" 40 минут назад

      ждем очередное видео хоум из раздевалки фк радуга-дуга

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3661

      alarm > "supermax" 38 минут назад

      ещё раз хочешь наглядно посмотреть, что будет со спартаком 19го? ты мазохист или гей?)

      6
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      ...
      Рейтинг: +2595

      "supermax" > alarm 26 минут назад

      ничего такого со спартаком даже близко не будет...спартак может проиграть, но не так как азмун зюбе...оставьте себе свои мокрые фантазии, стрелочники-глиномесы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3935

      Борат 43 минуты назад

      Стыдно за рылов !
      Гыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2595

      "supermax" 44 минуты назад

      сегодня праздник у девчат...сегоооодня будут танцы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3935

      Борат > "supermax" 42 минуты назад

      Сейчас проводницы будут пороть хряков ! Гыгы

      3
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      Рейтинг: +2595

      "supermax" > Борат 42 минуты назад

      но не так как зюба азмунку

      2
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      Рейтинг: +79

      xakep01 > "supermax" 39 минут назад

      На вашей свинарне праздник будет лет через 16?

      2
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      Рейтинг: +2595

      "supermax" > xakep01 29 минут назад

      зато не питоры

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      Рейтинг: +79

      xakep01 > "supermax" 19 минут назад

      ахах, кто тебе сказал? Тамбов показал какие вы xD. Щас еще и локо покажет

      3
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      Рейтинг: +2595

      "supermax" > xakep01 10 минут назад

      зюба с азмуном показали намноооого больше...хватит стрелки переводить, глиномесы

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