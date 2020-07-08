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Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Помощники:
Тихон Калугин, Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR - Виталий Мешков, AVAR - Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Артур Фёдоров
Инспектор:
Сергей Мартынов
Материалы

Зенит - Сочи

08.07.2020, Среда, 18:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 27 тур Зенит - Сочи
Товарищеские матчи 2019

8 сентября, воскресенье 14:00 Зенит 2:1 Сочи
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
2 тур
21 июля, воскресенье 21:30 Сочи 0:2 Зенит
Россия. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
21 сентября, четверг 20:00 Сочи 3:2 Зенит
Россия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
13 июля, вторник 19:00 Сочи 1:3 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +2099

    upiter622 8 июля 2020, 19:54

    Ну и где договорняк,бараны?

    3
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel > upiter622 8 июля 2020, 20:18

    Договорняк. обычно, когда Зенит по 5 мячей забивает красно-белым каким-то. Вот продались так продались....

    1
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    Рейтинг: +3558

    aaaaahhhh 8 июля 2020, 19:47

    Дожили . У нас теперь пидоров в открытую показывают.
    Звучит то как - "На поле команда Питерских *********"
    Мерзость то какая граждане Россияне.

    0
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel > aaaaahhhh 8 июля 2020, 19:53

    каждый видит то что хочет.....и уж, тем более, смотрит.....

    3
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    Рейтинг: +3558

    aaaaahhhh > Kurt Angel 8 июля 2020, 20:08

    а смотрим мы Уважаемый футбольный матч Зенит - Сочи. :)))

    0
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel > aaaaahhhh 8 июля 2020, 20:17

    ну а зачем ты тогда смотришь...если тебе не нравится. если ты видишь "пидоров открытых", то зачем ТЫ смотришь....ты хоть понял. о чем я написал то? Или и те слова слишком трудные для восприятия ?

    2
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 8 июля 2020, 19:41

    Азмун явно в 10-ку голеадоров Зенита в чемпионате собрался ворваться до конца сезона еще

    2
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    Рейтинг: +1956

    Олег1204 8 июля 2020, 19:05

    Говно с мочей играют

    0
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel > Олег1204 8 июля 2020, 19:07

    минусы то за что? Я ж даже не зенитовский...что ж вы, обиженные, такие глупые...

    6
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel > Олег1204 8 июля 2020, 19:11

    ой какой ты обиженный...жалко тебя даже.
    Желаю развития тебе

    2
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 8 июля 2020, 18:35

    Дзюба вновь голевая! Красава!

    3
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    Рейтинг: +2636

    Andrering87 8 июля 2020, 18:35

    Вот он договорной матч основы и дубля, тут все понятно с матчем!

    -2
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    Рейтинг: +2099

    upiter622 > Andrering87 8 июля 2020, 19:55

    Что тебе понятно,придурок?

    0
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 8 июля 2020, 18:19

    Сочи с минимальным количеством игроков такую прыть показывают. Браво
    Объективно если, то именно Сочи заслуживают 6 место.

    0
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 8 июля 2020, 18:17

    Питерские обиженнцы верещали, что Заболотный больше не забьет....опять напиз...наврали....ну что за люди

    1
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    Рейтинг: +14414

    Skull_Boy 8 июля 2020, 18:09

    Хахахах, ну вот он договорнячок

    9
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Skull_Boy 8 июля 2020, 18:15

    Ага, и 3 желтых карточки за 5 минут.

    1
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    Рейтинг: +2099

    upiter622 > Skull_Boy 8 июля 2020, 19:56

    ПШЛНХПДРС

    1
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    Рейтинг: +14414

    Skull_Boy > upiter622 8 июля 2020, 19:57

    Срыгни голубая е_бень

    4
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    Рейтинг: +2099

    upiter622 > Skull_Boy 8 июля 2020, 19:58

    Срыгнул,видно на твоей аватарке!

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +14414

    Skull_Boy > upiter622 8 июля 2020, 20:00

    Лижи яйки дальше у ни_гера голубезной и полемика закончена

    4
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    Рейтинг: +2231

    river31 8 июля 2020, 18:05

    Уроды! У Зени все и так ясно, нагуя транслировать Зеню бесплатно, а параллельный матч за бабло?

    1
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    Рейтинг: +11

    FeoDal > river31 8 июля 2020, 18:19

    сайт срач-тв открой и смотри там свой параллельный (во всех смыслах) матч

    1
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    Рейтинг: +2231

    river31 > FeoDal 8 июля 2020, 18:26

    Смотри сам свой Срач-ТВ. Интернет большой.

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    Рейтинг: +11

    FeoDal > river31 8 июля 2020, 18:37

    ну а че ноешь то тогда? коней бесплатно же показывают. а то что срач-тв - мрази это и так всем известно

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    Рейтинг: +2231

    river31 > FeoDal 8 июля 2020, 18:47

    Остынь. Поешь, отпустит.)))))))

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    Рейтинг: +11

    FeoDal > river31 8 июля 2020, 19:23

    дружище, это ты здесь истеришь крича "уроды!", у меня же все прекрасно)

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    Рейтинг: +2231

    river31 > FeoDal 8 июля 2020, 19:29

    :-) Истерики не было. Обращение "уроды" к КанделакиТВ.)))

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    Рейтинг: +11

    FeoDal > river31 8 июля 2020, 19:37

    ну за это лойс однозначно!)

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