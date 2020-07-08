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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Сочи
Зенит - Сочи: обзор матча 08 июля 2020
Зенит
08.07.2020, среда, 18:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Сочи
33'
Малком
77'
С. Азмун
5'
А. Заболотный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Сочи
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Сутормин
88'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Малком
87'
80'
Замена
А. Карапетян
️️️️
А. Заболотный
ГОЛ! 2:1!
С. Азмун
77'
68'
Замена
А. Боковой
️️️️
Д. Полоз
Замена
В. Караваев
️️️️
И. Смольников
65'
Замена
С. Азмун
️️️️
С. Дриусси
65'
Замена
Д. Сантос
️️️️
Л. Мусаев
45'
+1
42'
Желтая карточка
Д. Полоз
ГОЛ! 1:1!
Малком
Пас отдал
А. Дзюба
33'
26'
Желтая карточка
И. Цаллагов
6'
Желтая карточка
А. Заболотный
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Заболотный
Пас отдал
А. Кокорин
Желтая карточка
Л. Мусаев
4'
Желтая карточка
А. Дзюба
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
11
Андрей Боковой
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
3-3-1-2-1
41
Кержаков
8
Смольников
71
Осорио
44
Ракицкий
18
Жирков
5
Барриос
11
Сутормин
38
Мусаев
9
Дриусси
10
Малком
22
Дзюба
4-2-2-2
35
Джанаев
34
Маргасов
32
Мевля
45
Миладинович
3
Набиуллин
15
Цаллагов
27
Заика
18
Бурмистров
7
Полоз
91
Заболотный
9
Кокорин
38
Мусаев
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
38
Мусаев
8
Смольников
15
Караваев
15
Караваев
8
Смольников
11
Сутормин
21
Ерохин
21
Ерохин
11
Сутормин
10
Малком
24
Ригони
24
Ригони
10
Малком
9
Дриусси
20
Азмун
20
Азмун
9
Дриусси
7
Полоз
11
Боковой
11
Боковой
7
Полоз
91
Заболотный
87
Карапетян
87
Карапетян
91
Заболотный
Остались в запасе
Зенит
Сочи
78
Александр Васютин
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
93
Вадим Милютин
ЦЗ
12
Николай Заболотный
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
Остались в запасе
93
Вадим Милютин
ЦЗ
12
Николай Заболотный
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Зенит - Сочи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Тихон Калугин
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR - Виталий Мешков
AVAR - Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Артур Фёдоров
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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