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    Журналист Короткин: «Спартак» представит Газизова ориентировочно 10 июля»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов близок к назначению в «Спартак». Оно может случиться на этой неделе.

    «Спартак», видимо, представит Шамиля Газизова даже раньше, чем мы писали

    Отставка Томаса Цорна, похоже, ускорила процесс. Все должно свершиться до конца недели – ориентировочно 10 июля. По крайней мере так говорят в красно-белых кулуарах», – написал в телеграме шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    • Газизов уверяет, что не знает о возможном назначении в «Спартак».
    • Есть информация, что Газизов в прошлом году отказался приходить в «Спартак».
    • «Уфа» идет в таблице шестой, «Спартак» – седьмым.

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.

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    07.07.2020 23:14
    Комментарии7
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      Рейтинг: +749

      Гавроша 1 час назад

      Мазутный проект решил поднять еще одни отбросы!!!

      0
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      Рейтинг: +3867

      Борат 1 час назад

      Вот умора !
      Ещё недавно он какал на пищевик, а они его теперь на работу берут !!!
      Ну хряки смешные !
      Гыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1158

      Муруал 1 час назад

      Спартак,в свое время,подленько уводил игроков из Кубани. Теперь добрался до Уфы,переманивает гендира. Мерзко.

      0
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      Рейтинг: +2481

      erma > Муруал 1 час назад

      Приятель, все откуда-то ушли и куда-то прийдут. На такую зарплату и ты бы пошел, но тебя не приглашают.

      3
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      Рейтинг: +1158

      Муруал > erma 46 минут назад

      Любезный,во-первых,я вам не приятель. Во-вторых ,не надо мне тыкать. Далее,не надо мне рассказывать прописныеистины,что все куда-то уйдут или "прийдут" (подучим грамматику),речь шла о манерах Спартака на трансферном рынке в России. И последнее,зарплатой своей доволен,нет необходимости меня куда-то приглашать. Без обид.

      0
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      Рейтинг: +6631

      Persona_non_Grata > Муруал 32 минуты назад

      Любезный , не будите ли так любезны объяснить - в чем мерзость Спартака и какие такие особые манеры у него на трансферном рынке ?

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      Рейтинг: +1158

      Муруал > Persona_non_Grata 15 минут назад

      Не менее любезный, "будить" я вас не стану. Что касаемо манер Спартака,объясню. Московский клуб большими деньгами переманивает какой-либо ценный актив у провинциальной небогатой команды. Делает это не дождавшись хотя бы конца сезона,когда будут уже решены все задачи. То,что уходили из Уфы игроки и тренеры в Зенит иЦСКА,по-моему объясняется тем,что там были джентльменские соглашения. Это на тот случай,если вы их приведёте,как аргумент. И далее. Вам,как болельщику Спартака,очевидно,известно,как какими-то мутными схемами уводили игроков из Кубани. Ну вот как-то так я это вижу. Надеюсь,поймёте адекватно.

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