Журналист Короткин: «Спартак» представит Газизова ориентировочно 10 июля»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов близок к назначению в «Спартак». Оно может случиться на этой неделе.

«Спартак», видимо, представит Шамиля Газизова даже раньше, чем мы писали

Отставка Томаса Цорна, похоже, ускорила процесс. Все должно свершиться до конца недели – ориентировочно 10 июля. По крайней мере так говорят в красно-белых кулуарах», – написал в телеграме шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.