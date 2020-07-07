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  • Журналист Короткин: «Спартак» представит Газизова ориентировочно 10 июля»

Журналист Короткин: «Спартак» представит Газизова ориентировочно 10 июля»

7 июля 2020, 23:14
26

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов близок к назначению в «Спартак». Оно может случиться на этой неделе.

«Спартак», видимо, представит Шамиля Газизова даже раньше, чем мы писали

Отставка Томаса Цорна, похоже, ускорила процесс. Все должно свершиться до конца недели – ориентировочно 10 июля. По крайней мере так говорят в красно-белых кулуарах», – написал в телеграме шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

  • Газизов уверяет, что не знает о возможном назначении в «Спартак».
  • Есть информация, что Газизов в прошлом году отказался приходить в «Спартак».
  • «Уфа» идет в таблице шестой, «Спартак» – седьмым.

Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.

Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (26)
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Муруал
1594153165
Спартак,в свое время,подленько уводил игроков из Кубани. Теперь добрался до Уфы,переманивает гендира. Мерзко.
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piligrim1986
1594185235
Газизов умный тип, вряд ли пойдет
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valkam72
1594188296
Такое впечатление, что педикулёзным гаСпром подаёт веселящий газ, они его вдыхают через анусы и от него тупеют.
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Krasnodar 123
1594197594
Шамиль сиди на своем месте в Уфе! В Спартаке тебе КИРДЫК будет!
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Йост
1594205587
Близко не знаком с Газизовым, но Спартаку мои соболезнования. Он сам то и в футбол никогда не играл, даже во дворе. Он и в Уфе то оказался сначала как случайный прохожий. Курировал мини-футбол, но там что-то сильно не заладилось. В Уфе в то время футбол просто никому не был нужен. Если бы в свое время не убили команду Гастелло, то про Газизова сейчас бы никто и не знал.
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