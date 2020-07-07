Журналист Короткин: «Спартак» представит Газизова ориентировочно 10 июля»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов близок к назначению в «Спартак». Оно может случиться на этой неделе.
«Спартак», видимо, представит Шамиля Газизова даже раньше, чем мы писали
Отставка Томаса Цорна, похоже, ускорила процесс. Все должно свершиться до конца недели – ориентировочно 10 июля. По крайней мере так говорят в красно-белых кулуарах», – написал в телеграме шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
- Газизов уверяет, что не знает о возможном назначении в «Спартак».
- Есть информация, что Газизов в прошлом году отказался приходить в «Спартак».
- «Уфа» идет в таблице шестой, «Спартак» – седьмым.
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.