Газизов: «Меня называют кандидатом на пост директора «Спартака»? И что?»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что может получить должность в «Спартаке».

«Мне ничего не известно об этом. Я сейчас еду в аэропорт, скоро вылет в Ростов. Не видел никаких новостей. Меня называют кандидатом на пост спортивного директора «Спартака»? И что? Ничего не знаю, готовлюсь к матчу с «Ростовом», – сказал Газизов.

Егоров: Газизов – кандидат на пост гендиректора «Спартака»