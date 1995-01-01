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    Газизов: «Меня называют кандидатом на пост директора «Спартака»? И что?»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что может получить должность в «Спартаке».

    «Мне ничего не известно об этом. Я сейчас еду в аэропорт, скоро вылет в Ростов. Не видел никаких новостей. Меня называют кандидатом на пост спортивного директора «Спартака»? И что? Ничего не знаю, готовлюсь к матчу с «Ростовом», – сказал Газизов.

    Егоров: Газизов – кандидат на пост гендиректора «Спартака»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: -12

      Kurt Angel 44 минуты назад

      да кому ты нафиг нужен. Ажиотаж вокруг себя создают не на футбольном поле, а всякой фигней

      1
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      Рейтинг: +17385

      DOCTOR PENALTY 44 минуты назад

      Неплохой вариант, не в обиду Уфе.

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