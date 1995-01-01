Газизов: «Меня называют кандидатом на пост директора «Спартака»? И что?»

да кому ты нафиг нужен. Ажиотаж вокруг себя создают не на футбольном поле, а всякой фигней
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что может получить должность в «Спартаке».
«Мне ничего не известно об этом. Я сейчас еду в аэропорт, скоро вылет в Ростов. Не видел никаких новостей. Меня называют кандидатом на пост спортивного директора «Спартака»? И что? Ничего не знаю, готовлюсь к матчу с «Ростовом», – сказал Газизов.
Егоров: Газизов – кандидат на пост гендиректора «Спартака»