Егоров: Газизов – кандидат на пост гендиректора «Спартака»

Может хватит уже издеваться? У нас "Анжи" или "Спартак" Орджоникидзе? Достаточно уже Бакаевых, Мирзовых и ломателей носов. Главная задача сейчас - отстранить того, кто их привёл в клуб и поганой метлой вместе с ними. Тедеско даже шанса не дают Бакаева в состав не поставить. Если ещё и его не удержат, останется только Газзаева тренером пригласить. Тише, тише, старший и сам не пойдёт.
По информации журналиста Сергея Егорова, руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова на место Томаса Цорна, покинувшего клуб.
«В числе кандидатов на пост гендиректора «Спартака» – Шамиль Газизов», – написал Егоров в телеграм-канале.
- Сообщалось, что московский клуб рассматривает кандидатуру бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева
«Спартак» объявил об увольнении Цорна ⚡