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    Егоров: Газизов – кандидат на пост гендиректора «Спартака»

    По информации журналиста Сергея Егорова, руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова на место Томаса Цорна, покинувшего клуб.

    «В числе кандидатов на пост гендиректора «Спартака» – Шамиль Газизов», – написал Егоров в телеграм-канале.

    • Сообщалось, что московский клуб рассматривает кандидатуру бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева

    «Спартак» объявил об увольнении Цорна ⚡

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 16:30
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2844

      Томик 1 минуту назад

      Может хватит уже издеваться? У нас "Анжи" или "Спартак" Орджоникидзе? Достаточно уже Бакаевых, Мирзовых и ломателей носов. Главная задача сейчас - отстранить того, кто их привёл в клуб и поганой метлой вместе с ними. Тедеско даже шанса не дают Бакаева в состав не поставить. Если ещё и его не удержат, останется только Газзаева тренером пригласить. Тише, тише, старший и сам не пойдёт.

      0
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      Рейтинг: +417

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Газизов не дурак.
      У него есть результат, и если это не слухи и реально хорошие деньги зайдут в Уфу, то доминировать над Спартаком Уфа будет точно.

      -1
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      Рейтинг: +1654

      Genz > Rabinovi_ch 1 час назад

      В Уфу деньги не зайдут. Не выгодно спонсорам вкладывать деньги в слабый чемпионат. Пошумели чуть,помечтали Уфа и всё остаётся по-старому

      0
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      Рейтинг: +3802

      Борат 1 час назад

      ну и вадика евсеева вместо тадески надо, у него как раз рыла как у спартача !
      при удачном раскладе они сделают из пищевика уфу и будут крепкими середняками ! гыгы

      1
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      Рейтинг: +1149

      Муруал > Борат 1 час назад

      Пишите название команды и города с большой буквы. Вы не любите Спартак,а Уфа здесь при чём? Ну имя собственное тренера тоже,безусловно,с заглавной буквы.

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