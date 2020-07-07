«Спартак» объявил об увольнении Цорна ⚡

Цорну как в командировочном удостоверении отметили убытие, купили
билет домой. Следующий Тедеско со своим штабом в конце сезона.
«Спартак» сообщил об уходе генерального директора Томаса Цорна.
«Совет директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора. Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – сообщает пресс-служба «Спартака».
- Сейчас москвичи занимают в РПЛ седьмое место.
- 33-летний Цорн был утвержден на пост гендиректора «Спартака» в мае 2019 года.
Томас Цорн покидает «Спартак»Совет директоров Футбольного клуба «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора.Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере pic.twitter.com/6ZUCdcSI5A— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 7, 2020