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    «Спартак» объявил об увольнении Цорна ⚡

    «Спартак» сообщил об уходе генерального директора Томаса Цорна.

    «Совет директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора. Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – сообщает пресс-служба «Спартака».

    • Сейчас москвичи занимают в РПЛ седьмое место.
    • 33-летний Цорн был утвержден на пост гендиректора «Спартака» в мае 2019 года.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11622

      vladimir-7 58 секунд назад

      Цорну как в командировочном удостоверении отметили убытие, купили
      билет домой. Следующий Тедеско со своим штабом в конце сезона.

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      Рейтинг: +528

      Кирпичный 5 минут назад

      Меня на роботу возьмите. Я 7 лет на свиноферме зам. директора проработал.

      0
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      Рейтинг: +6600

      Persona_non_Grata > Кирпичный 3 минуты назад

      Там тебе и место - иди дальше свинарок окучивай )))

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      Рейтинг: +1966

      giluxa1963 6 минут назад

      ну вот и нашли поросенка отпущения

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      Рейтинг: +6600

      Persona_non_Grata > giluxa1963 4 минуты назад

      В отличии от тебя - козлика ОПУЩЕНИЯ )))

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      Рейтинг: +8465

      Skull_Boy 20 минут назад

      Ой, а что так или европейский "топ-менеджер" подвел

      0
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      Рейтинг: +3800

      Борат 26 минут назад

      проигрывает тадеска, а увольняют цорна !
      что за бардак у этих хряков !
      гыгы

      -1
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      Рейтинг: +2510

      "supermax" > Борат 17 минут назад

      подготовили азмуна к гейропе? одмынам привет

      2
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      Рейтинг: +6600

      Persona_non_Grata > Борат 5 минут назад

      Что за бардак в головах у этих боратоалармов (((

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      Рейтинг: +2510

      "supermax" > Persona_non_Grata 3 минуты назад

      спалили свое хоум видео...теперь не знают как тему перевести

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