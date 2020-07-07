«Спартак» объявил об увольнении Цорна ⚡

«Спартак» сообщил об уходе генерального директора Томаса Цорна.

«Совет директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора. Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – сообщает пресс-служба «Спартака».

Сейчас москвичи занимают в РПЛ седьмое место.

33-летний Цорн был утвержден на пост гендиректора «Спартака» в мае 2019 года.