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«Спартак» объявил об увольнении Цорна ⚡

7 июля 2020, 15:09
62

«Спартак» сообщил об уходе генерального директора Томаса Цорна.

«Совет директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора. Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – сообщает пресс-служба «Спартака».

  • Сейчас москвичи занимают в РПЛ седьмое место.
  • 33-летний Цорн был утвержден на пост гендиректора «Спартака» в мае 2019 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Цорн Томас
Комментарии (62)
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giluxa1963
1594125172
ну вот и нашли поросенка отпущения
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Кирпичный
1594125249
Меня на роботу возьмите. Я 7 лет на свиноферме зам. директора проработал.
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oyabun
1594125634
Да всё правильно! Как я и писал раньше - очень мутный тип, мутные трансферы. Ничего хорошего Спартаку от него.
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житель СПб
1594133191
От всего сердца поздравляю Спартак! Да еще и этот субъект 33-34 лет?! Бедная наша страна.. А Спартак теперь может начать выздоравливать и возвращаться к тому великому Спартаку, который все знали.
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valkam72
1594133672
Зенит стал чемпионом - ну вышло десяток статей. Про Спартак каждый день +100500 новостей. Вывод: педикулёзный клуп нах.й никому в стране не нужен, кроме питерасни.
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_Marqella_
1594133777
Спартак стабилен, пол года и на хрен из клуба, ждём официального пинка Тодеско....
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NewLife
1594135494
Когда Цорн поменял спартаковских квалифицированных и опытных игроков (если не называть их звездами): Зе Луиша, Фернандо, Луиса Адриано на ущербных Шюррле (больной), Крала (таких и в России полно) и Тиля (уровень Спартака-2, не выше), я подумал, что декло пахнет керосином, но все еще лелеял надежду, вдруг выстрелят. Но произошло то, что и должно было произойти - уровень игры Спартака опустился до уровня этой троицы и соответственно команда опустилась в таблице. При этом не решались насущные проблемы укрепления защиты и полузащиты. Федун, не делай опять таких ошибок.
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alll-1
1594137685
ну и ладно
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vsespartak01
1594138269
гуттаперчивый мальчик -очередной клон паршивого шакала!
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zigbert
1594150845
С одной стороны хорошо что Федун принял такое быстрое решение. Хотя увольнять Измайлова тоже надо было раньше. Вреда Спартаку он принес больше.
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