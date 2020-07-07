Шалимов: «Сложно сказать, что «Ахмат» готовился к матчу с «Тамбовом»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о подготовке команды к матчу 27-го тура РПЛ с «Тамбовом».
«То, что мы готовились, сложно сказать. Мы восстанавливались. Готовились те, кто пропускал из-за дисквалификации и те, кто оправился от травмы. Остальные провели восстановительные мероприятия, чтобы набрать силы.
Мы игру не разбирали, акцент на поражение не делали, нет времени разбирать. Все забыли уже в день игры с ЦСКА, начали готовиться к следующей игре», – сказал Шалимов в эфире «Матч Премьер».
Глушаков, Визеу, Швец – в стартовом составе «Ахмата» на матч с «Тамбовом»
Источник: «Спорт-Экспресс»
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