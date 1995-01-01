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    Шалимов: «Сложно сказать, что «Ахмат» готовился к матчу с «Тамбовом»

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о подготовке команды к матчу 27-го тура РПЛ с «Тамбовом».

    «То, что мы готовились, сложно сказать. Мы восстанавливались. Готовились те, кто пропускал из-за дисквалификации и те, кто оправился от травмы. Остальные провели восстановительные мероприятия, чтобы набрать силы.

    Мы игру не разбирали, акцент на поражение не делали, нет времени разбирать. Все забыли уже в день игры с ЦСКА, начали готовиться к следующей игре», – сказал Шалимов в эфире «Матч Премьер».

    Глушаков, Визеу, Швец – в стартовом составе «Ахмата» на матч с «Тамбовом»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4113

      порт 1 час назад

      Да сейчас все в таком графике играют, так что не нужно плакать.

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      Рейтинг: +1029

      Puddle 1 час назад

      Надеюсь Тамбов разнесет после хряков еще и Ахмуть.

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