Шалимов: «Сложно сказать, что «Ахмат» готовился к матчу с «Тамбовом»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о подготовке команды к матчу 27-го тура РПЛ с «Тамбовом».

«То, что мы готовились, сложно сказать. Мы восстанавливались. Готовились те, кто пропускал из-за дисквалификации и те, кто оправился от травмы. Остальные провели восстановительные мероприятия, чтобы набрать силы.

Мы игру не разбирали, акцент на поражение не делали, нет времени разбирать. Все забыли уже в день игры с ЦСКА, начали готовиться к следующей игре», – сказал Шалимов в эфире «Матч Премьер».

Глушаков, Визеу, Швец – в стартовом составе «Ахмата» на матч с «Тамбовом»