Глушаков, Визеу, Швец – в стартовом составе «Ахмата» на матч с «Тамбовом»

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Ахмата» на матч 27-го тура РПЛ.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Таказов, Шляков, Юрганов, Тетрашвили, Грицаенко, Каплиенко, Карасев, Килин, Мелкадзе.
Запасные: Чагров, Ойеволе, Филин, Саламатов, Кабахидзе, Меренчуков, Мамтов, Федчук, Костюков, Калмыков.
«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Визеу.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Кадыров, Ильин, Раванелли, Митришев.
- Матч начнется в 18:30 мск.
Источник: Бомбардир.ру