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    Глушаков, Визеу, Швец – в стартовом составе «Ахмата» на матч с «Тамбовом»

    Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Ахмата» на матч 27-го тура РПЛ.

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Таказов, Шляков, Юрганов, Тетрашвили, Грицаенко, Каплиенко, Карасев, Килин, Мелкадзе.

    Запасные: Чагров, Ойеволе, Филин, Саламатов, Кабахидзе, Меренчуков, Мамтов, Федчук, Костюков, Калмыков.

    «Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Визеу.

    Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Кадыров, Ильин, Раванелли, Митришев.

    • Матч начнется в 18:30 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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