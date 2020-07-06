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VAR будет работать на всех матчах 27-го тура РПЛ

6 июля 2020, 20:37
3

Российский футбольный союз назначил судейские бригады на матчи 27-го тура РПЛ.

«Тамбов»«Ахмат»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Дмитрий Березнев; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Сергей Карасeв, AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Арсенал»«Крылья Советов»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Алексей Матюнин, AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гвардис.

«Оренбург»ЦСКА: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Андрей Веретeшкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Кукуян, AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Зенит»«Сочи»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Тихон Калугин, Денис Березнов; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Виталий Мешков, AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Мартынов.

«Ростов»«Уфа»: судья – Алексей Еськов; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Владислав Назаров; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Николай Волошин, AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Спартак»«Локомотив»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Антон Аверьянов, Антон Кобзев; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Кирилл Левников, AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Тарас Безубяк.

«Урал»«Динамо»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Сергей Иванов, AVAR – Александр Богданов; инспектор – Александр Гончар.

«Рубин»«Краснодар»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Николай Богач; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Василий Казарцев, AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Игорь Синер.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1594059262
Верю в Лапотя и в Сухаря, они сделает нормальный результат, где Кони 100% потеряют очки, а скорее и вовсе проиграют
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Йост
1594127362
МультиВАРка всегда будет работать в заданном режиме. Все зависит от того, что вы хотите от нее.
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zigbert
1594128121
Как всегда матчи затянуться на неопределенное количество времени.
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