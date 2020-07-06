VAR будет работать на всех матчах 27-го тура РПЛ

Российский футбольный союз назначил судейские бригады на матчи 27-го тура РПЛ.
«Тамбов» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Дмитрий Березнев; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Сергей Карасeв, AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Арсенал» – «Крылья Советов»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Алексей Матюнин, AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гвардис.
«Оренбург» – ЦСКА: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Андрей Веретeшкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Кукуян, AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Зенит» – «Сочи»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Тихон Калугин, Денис Березнов; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Виталий Мешков, AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Мартынов.
«Ростов» – «Уфа»: судья – Алексей Еськов; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Владислав Назаров; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Николай Волошин, AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Алексей Тюмин.
«Спартак» – «Локомотив»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Антон Аверьянов, Антон Кобзев; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Кирилл Левников, AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Тарас Безубяк.
«Урал» – «Динамо»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Сергей Иванов, AVAR – Александр Богданов; инспектор – Александр Гончар.
«Рубин» – «Краснодар»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Николай Богач; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Василий Казарцев, AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Игорь Синер.