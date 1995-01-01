Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    VAR будет работать на всех матчах 27-го тура РПЛ

    Российский футбольный союз назначил судейские бригады на матчи 27-го тура РПЛ.

    «Тамбов»«Ахмат»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Дмитрий Березнев; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Сергей Карасeв, AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Арсенал»«Крылья Советов»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Алексей Матюнин, AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гвардис.

    «Оренбург»ЦСКА: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Андрей Веретeшкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Кукуян, AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Лапочкин.

    «Зенит»«Сочи»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Тихон Калугин, Денис Березнов; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Виталий Мешков, AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Мартынов.

    «Ростов»«Уфа»: судья – Алексей Еськов; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Владислав Назаров; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Николай Волошин, AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Алексей Тюмин.

    «Спартак»«Локомотив»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Антон Аверьянов, Антон Кобзев; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Кирилл Левников, AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Тарас Безубяк.

    «Урал»«Динамо»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Сергей Иванов, AVAR – Александр Богданов; инспектор – Александр Гончар.

    «Рубин»«Краснодар»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Николай Богач; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Василий Казарцев, AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Игорь Синер.

    Источник: Официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:37
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8458

      Skull_Boy 30 минут назад

      Верю в Лапотя и в Сухаря, они сделает нормальный результат, где Кони 100% потеряют очки, а скорее и вовсе проиграют

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77634
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru