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    Газинский – о поражении от «Зенита»: «Ответственность хочу взять на себя»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский извинился за поражение от «Зенита» в 26-м туре РПЛ.

    «Я бы хотел извиниться перед командой и болельщиками. Быстрый гол, забитый в наши ворота, не входил в планы, но виной стала моя ошибка! Ответственность за поражение хочу взять на себя!

    Не хотелось бы искать оправданий. Скажу одно – сделаю все, что бы исправить ситуацию!» – написал Газинский в инстаграме.

    • «Краснодар» проиграл «Зениту» со счетом 2:4.
    • Благодаря этой победе петербуржцы досрочно оформили чемпионство.

    Источник: Инстаграм Юрия Газинского

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9

      536548945156 37 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +1645

      Genz 1 час назад

      Везуха зениту и с с Краснодаром и с Тамбовом и с КС Самара. Всем Питер уступал в игре,но везуха была,как казино. В Европе зениту последнее место в группе и нытье

      -1
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      Рейтинг: +7413

      ilichkadr > Genz 1 час назад

      А с остальными тринадцатью командами не посильный труд или рука Газпрома?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1362

      FENIX-SL 1 час назад

      да не беда
      все равно Краснодар приятнее любому адекватному человеку за пределами Питера чем эта помойка

      -2
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      Рейтинг: +7413

      ilichkadr > FENIX-SL 1 час назад

      Это ты на свинарник намекаешь?

      2
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      Рейтинг: +1362

      FENIX-SL > ilichkadr 3 минуты назад

      свинарник тоже помойка
      но с хрюканьем

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