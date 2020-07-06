Газинский – о поражении от «Зенита»: «Ответственность хочу взять на себя»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский извинился за поражение от «Зенита» в 26-м туре РПЛ.

«Я бы хотел извиниться перед командой и болельщиками. Быстрый гол, забитый в наши ворота, не входил в планы, но виной стала моя ошибка! Ответственность за поражение хочу взять на себя!

Не хотелось бы искать оправданий. Скажу одно – сделаю все, что бы исправить ситуацию!» – написал Газинский в инстаграме.