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    Шалимов – о поражении от ЦСКА: «Ахмат» развалили»

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов подытожил матч 26-го тура РПЛ против ЦСКА (0:4). Чеченцы в течение четырех минут пропустили три гола.

    «Момента с пенальти не видел. Развалились ли мы? Нас развалили. В первом тайме равная игра, поменяли схему, сыграли в три защитника. Где-то кто-то недоработал, не добежал. За короткий промежуток времени мы получили три мяча и проиграли.

    У нас были дисквалифицированные игроки, были потери, прибегли к ротации. Но у нас есть футболисты, которые могут достойно заменять. Но у некоторых не получилось. Вилькер Анхель у нас выпал, но Антон Швец возвращается. Посмотрим, может, кто-то ещe сможет вернуться и помочь», – сказал Шалимов.

    • ЦСКА отстает от зоны Лиги чемпионов на два очка.
    • «Ахмат» идет на три очка выше зоны вылета.
    • Шалимов тренирует команду с осени.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +537

      elessar arnor 30 минут назад

      ор с игры Васина, храни подальше от основы, АМЭН

      0
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      Рейтинг: +936

      Puddle 34 минуты назад

      Шалимов, это который пиджака злобно троллил?
      Ахмуть давно пора расформировать.

      0
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