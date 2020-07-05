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Шалимов – о поражении от ЦСКА: «Ахмат» развалили»

5 июля 2020, 00:10
7

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов подытожил матч 26-го тура РПЛ против ЦСКА (0:4). Чеченцы в течение четырех минут пропустили три гола.

«Момента с пенальти не видел. Развалились ли мы? Нас развалили. В первом тайме равная игра, поменяли схему, сыграли в три защитника. Где-то кто-то недоработал, не добежал. За короткий промежуток времени мы получили три мяча и проиграли.

У нас были дисквалифицированные игроки, были потери, прибегли к ротации. Но у нас есть футболисты, которые могут достойно заменять. Но у некоторых не получилось. Вилькер Анхель у нас выпал, но Антон Швец возвращается. Посмотрим, может, кто-то ещe сможет вернуться и помочь», – сказал Шалимов.

  • ЦСКА отстает от зоны Лиги чемпионов на два очка.
  • «Ахмат» идет на три очка выше зоны вылета.
  • Шалимов тренирует команду с осени.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Шалимов Игорь
Комментарии (7)
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Kurt Angel
1593905081
да ты всё разваливаешь
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serppion
1593911563
Ты, Игорек, напиши письмо, собери 13 подписей и отправь жалобу руководству ЦСКА. Тебя опять поимели))
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Jhon1989
1593926619
Шалимов пьяница посвежел, у Кадырова видимо не забалуешь с алкоголем. ЦСКА с победой!!!
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Январь 59
1593927076
Футбол это качели. Неделю назад ЦСКА проиграли 0:4 теперь победили 4:0. Им же нужно как то перед болельщиками оправдаться. На прошлой неделе вы Арсенал развалили , а сегодня вас ЦСКА уложили на лопатки. Все закономерно. Прошлый раз вы победили, и вам показалось , что все трудности позади, кое кто мог отметить победу крепким чаем или горячим кофе. Вот и спад.
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моэм
1593930023
В первом тайме Ахмат играл очень дисциплинированно, но в втором защитники играли роль "наблюдателей"...Обляков отдаёт без помех, Чалов во вратарской ОДИН!!! забивает без помех...Влашича на точке не держит никто...Сигурдсон один в один с Анхелем , а на подстраховку Семёнов семенит мелким шагом...отстой полный...не думаю , что Шалимов в перерыве сказал им играть в полноги , но играл Ахмат именно в полноги.
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paracetamol
1593933172
Шалимов – о поражении от ЦСКА: «Ахмат» развалили, но это не я!»
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RJM555
1593954636
Так то четыре мяча вам заколотили.....
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