Шалимов – о поражении от ЦСКА: «Ахмат» развалили»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов подытожил матч 26-го тура РПЛ против ЦСКА (0:4). Чеченцы в течение четырех минут пропустили три гола.

«Момента с пенальти не видел. Развалились ли мы? Нас развалили. В первом тайме равная игра, поменяли схему, сыграли в три защитника. Где-то кто-то недоработал, не добежал. За короткий промежуток времени мы получили три мяча и проиграли.

У нас были дисквалифицированные игроки, были потери, прибегли к ротации. Но у нас есть футболисты, которые могут достойно заменять. Но у некоторых не получилось. Вилькер Анхель у нас выпал, но Антон Швец возвращается. Посмотрим, может, кто-то ещe сможет вернуться и помочь», – сказал Шалимов.