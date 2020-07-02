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    «Локомотив» приглашал на пост спортивного директора бывшего главного скаута «Ювентуса» Лонгорию

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе вел переговоры о сотрудничестве с бывшим главным скаутом «Ювентуса» и экс-спортивным директором «Валенсии» Пабло Лонгорией.

    Как сообщает Sport24, московский клуб хотел назначить 33-летнего испанца на пост спортивного директора, но договориться сторонам не удалось.

    «Локомотив» действительно интересовался Лонгорией. Я общался с Пабло, и ему до сих пор интересен вариант поработать с железнодорожниками. Хотя, по его словам, у него есть и другие варианты», – сказал агент Джамал Акаев.

    Источник: Sport24

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    02.07.2020 22:54
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