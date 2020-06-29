Главные новости дня. Артур и Пьянич поменяются клубами, «Барселона» планирует уволить Сетьена

«Чемпионат»: Гулиев получит шанс проявить себя на летних сборах «Спартака»

«Барселона» планирует уволить Сетьена по окончании сезона. Если отставка произойдет раньше, команду возглавит тренер дубля Гарсия Пимьента

Техническим спонсором ЦСКА со следующего сезона станет Joma

Nike представил новый мяч с ребристой поверхностью. Им будут играть в РПЛ

Буффон и Кьеллини на год продлили контракты с «Ювентусом»

Metaratings: вернуть Гончаренко решил Орешкин, а не Гинер

Артур перешел в «Ювентус» за 72 миллиона. «Барселона» купила за 60 миллионов Пьянича

«Сочи» накажет Кокорина за посещение дня рождения друга

Внесены изменения в регламент РПЛ: за две неявки на матч не будут исключать из турнира и другие пункты. Также РФС засчитал техническое поражение «Оренбургу» за неучастие в матче с «Краснодаром»

«Валенсия» уволила Селадеса с поста главного тренера