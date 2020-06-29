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Главные новости дня. Артур и Пьянич поменяются клубами, «Барселона» планирует уволить Сетьена

29 июня 2020, 23:10

«Чемпионат»: Гулиев получит шанс проявить себя на летних сборах «Спартака»

«Барселона» планирует уволить Сетьена по окончании сезона. Если отставка произойдет раньше, команду возглавит тренер дубля Гарсия Пимьента

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Артур перешел в «Ювентус» за 72 миллиона. «Барселона» купила за 60 миллионов Пьянича

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Внесены изменения в регламент РПЛ: за две неявки на матч не будут исключать из турнира и другие пункты. Также РФС засчитал техническое поражение «Оренбургу» за неучастие в матче с «Краснодаром»

«Валенсия» уволила Селадеса с поста главного тренера

Источник: «Чемпионат»
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