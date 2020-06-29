Metaratings: вернуть Гончаренко решил Орешкин, а не Гинер

Стали известны подробности возвращения Виктора Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА.
Решение вернуть специалиста принял лично председатель совета директоров клуба Максим Орешкин, пишет Metaratings. В руководстве ЦСКА решение Орешкина многие приняли негативно.
Орешкин возглавил совет директоров москвичей после передачи 77% акций ЦСКА госкорпорации ВЭБ.РФ, Ранее эту должность занимал президент клуба Евгений Гинер.
- Гончаренко 20 июня после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) подал в отставку и уехал в Белоруссию.
- Контракт специалиста с ЦСКА рассчитан еще на один сезон.
- Клуб идет в РПЛ на пятом месте.
Источник: Metaratings
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