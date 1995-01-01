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    Metaratings: вернуть Гончаренко решил Орешкин, а не Гинер

    Стали известны подробности возвращения Виктора Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА.

    Решение вернуть специалиста принял лично председатель совета директоров клуба Максим Орешкин, пишет Metaratings. В руководстве ЦСКА решение Орешкина многие приняли негативно.

    Орешкин возглавил совет директоров москвичей после передачи 77% акций ЦСКА госкорпорации ВЭБ.РФ, Ранее эту должность занимал президент клуба Евгений Гинер.

    • Гончаренко 20 июня после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) подал в отставку и уехал в Белоруссию.
    • Контракт специалиста с ЦСКА рассчитан еще на один сезон.
    • Клуб идет в РПЛ на пятом месте.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3919

      SPACE TRUCKIN 14 минут назад

      тяжело слепить из такого состава мощный коллектив...Фернандесу и Акинфееву тяжело отдуваться...остальные - пешеходы...может уход тренера был неплохой шаг...

      0
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      Рейтинг: +1612

      Genz 28 минут назад

      А чем Гончаренко плохой? Он сказал Гинеру :Чалова надо менять на Вагнер лава. И тогда ЦСКА не удержать от чемпионства. А Гинер пожадничал. И как забивать ,когда Чалов не бежит,не бьёт прицельно.

      0
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      Рейтинг: +1361

      altezzik 33 минуты назад

      Началось. Развалит команду скоро.

      1
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      Рейтинг: +17337

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      Орешкин - один из выдающихся "специалистов" нашего футбола, ему видней!

      1
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      Рейтинг: +11524

      vladimir-7 55 минут назад

      Очередное словоблудие, заявление пишут на имя Е.Гинера и он решает
      отпустить или оставить, за Орешкиным, в основном, вопросы финансирования.

      -1
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      Рейтинг: +535

      elessar arnor > vladimir-7 18 минут назад

      надеюсь

      0
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      Рейтинг: +220

      БеZуМныЙ 1 час назад

      У коней теперь решают госструктуры. Это они выделяют бабло из бюджета.

      2
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      Рейтинг: +282

      AleSan4es > БеZуМныЙ 57 минут назад

      На что они интересно бабки выделили?

      0
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      Рейтинг: +730

      vmonomah17 > AleSan4es 33 минуты назад

      На билет на поезд для гончаренко из минска в москву)))

      0
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      Рейтинг: +3106

      InterMilLano1908 1 час назад

      Видимо в следующем году будут бороться за выживание

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