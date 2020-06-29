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Metaratings: вернуть Гончаренко решил Орешкин, а не Гинер

29 июня 2020, 17:56
20

Стали известны подробности возвращения Виктора Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА.

Решение вернуть специалиста принял лично председатель совета директоров клуба Максим Орешкин, пишет Metaratings. В руководстве ЦСКА решение Орешкина многие приняли негативно.

Орешкин возглавил совет директоров москвичей после передачи 77% акций ЦСКА госкорпорации ВЭБ.РФ, Ранее эту должность занимал президент клуба Евгений Гинер.

  • Гончаренко 20 июня после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) подал в отставку и уехал в Белоруссию.
  • Контракт специалиста с ЦСКА рассчитан еще на один сезон.
  • Клуб идет в РПЛ на пятом месте.

Источник: Metaratings

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Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор Гинер Евгений
Комментарии (20)
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InterMilLano1908
1593442685
Видимо в следующем году будут бороться за выживание
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vladimir-7
1593443291
Очередное словоблудие, заявление пишут на имя Е.Гинера и он решает отпустить или оставить, за Орешкиным, в основном, вопросы финансирования.
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DOCTOR PENALTY
1593443865
Орешкин - один из выдающихся "специалистов" нашего футбола, ему видней!
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altezzik
1593444611
Началось. Развалит команду скоро.
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Бриг
1593458417
И что? Странно, что это обсуждают
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Retiremen_VMF
1593463332
Можно что хочешь тут писать, но дело в деньгах. Просто так команду не строят, Гончаренко ее под себя строил и исходя из того, сколько ему дали на игроков. Сейчас команда от него полностью зависима. Другого брать, лучше не сделает. Других игроков не дадут покупать, да и время на ремонт тоже уйдет много. Михалыч выкручивает из них все соки, психует... В общем терпеть. По большому, турнирное положение не аховое. Еще ничего не решено.
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vladimir-7
1593498403
Вроде, какая разница Metaratings, кто принял решение по заявлению В.М. Ганчаренко, однако Metaratings акцентирует свой вброс на том, что решение принял Орешкин, но на самом деле решение было принято всем Советом директоров (7 человек), исходя из сложившейся ситуации в клубе.
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Nerlinger
1593505912
Лучше бы Арешкин денег, бы выделил на качественных футболистов !!!
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Hektor 84
1593528620
ЦСКА нужно усиление состав. В гончара можно сколь угодно метать копья, но объективно он выжал максимум из этого состава. С этим составом не возможно биться за чемпионство и ни какой тренер тут не способен что то изменить. Нужны вливания на усиление состава, а там и будет видно способен Гончаренко что то сотворить или не способен.
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TOL47
1593531699
волновался за откаты свои, потому и вернул?
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