Артур перешел в «Ювентус» за 72 миллиона

«Барселона» сообщила о трансфере бразильского полузащитника Артура в «Ювентус».

Туринцы заплатили за хавбека 72 миллиона евро. Еще 10 миллионов будут выплачены каталонцам в качестве различных бонусов.

Артур доиграет в «Барселоне» до фактического завершения сезона.

Бразилец играл в «Барсе» с 2018 года после перехода из «Гремио».

В этом сезоне Артур провел в Примере 21 игру, забив три мяча.