Артур перешел в «Ювентус» за 72 миллиона

«Барселона» сообщила о трансфере бразильского полузащитника Артура в «Ювентус».

Туринцы заплатили за хавбека 72 миллиона евро. Еще 10 миллионов будут выплачены каталонцам в качестве различных бонусов.

Артур доиграет в «Барселоне» до фактического завершения сезона.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @arthurhromelo