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    Артур перешел в «Ювентус» за 72 миллиона

    «Барселона» сообщила о трансфере бразильского полузащитника Артура в «Ювентус».

    Туринцы заплатили за хавбека 72 миллиона евро. Еще 10 миллионов будут выплачены каталонцам в качестве различных бонусов.

    Артур доиграет в «Барселоне» до фактического завершения сезона.

    • Бразилец играл в «Барсе» с 2018 года после перехода из «Гремио».
    • В этом сезоне Артур провел в Примере 21 игру, забив три мяча.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +60

      cevin cigan 15 минут назад

      Не хило по нынешним меркам.

      1
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      Рейтинг: +535

      elessar arnor 20 минут назад

      забавно, сверх не показывал, а продали в период пандемии за такую сумму

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1324

      FENIX-SL 20 минут назад

      что с Барсой происходит то?!
      как можно просто отдавать одного из лучших своих игроков? да и за такое копье по нынешним меркам

      0
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      Рейтинг: +10209

      Cules2013 > FENIX-SL 12 минут назад

      Эту тему уже разобрали подробно, в т.ч. и проф аналитики.
      Всё просто - Барсе с карантином и ФФП нужны деньги, реструктуризация долгов и т.п. Это можно провернуть с Юве на Пьяниче взамен Артура. Бартомеу согласился.
      Артур был хорош некоторое время назад, но сейчас то травмы, то после карантина в плохой форме, и на этом фоне даже часть болельщиков Барсы спокойно воспринимают его уход.
      Из-за финансовых особенностей сделки, Барса получит около 50 млн прибыли. А скоро закрывается финансовый год.
      Я против продажи Артура, но как есть. Всё же он не такой уж гений, чтобы за него держаться.
      На данный момент Артур в плане уровня игры один из худших наравне с Умтити и Гризманом.

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