Артур перешел в «Ювентус» за 72 миллиона

Не хило по нынешним меркам.
«Барселона» сообщила о трансфере бразильского полузащитника Артура в «Ювентус».
Туринцы заплатили за хавбека 72 миллиона евро. Еще 10 миллионов будут выплачены каталонцам в качестве различных бонусов.
Артур доиграет в «Барселоне» до фактического завершения сезона.
- Бразилец играл в «Барсе» с 2018 года после перехода из «Гремио».
- В этом сезоне Артур провел в Примере 21 игру, забив три мяча.
LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @arthurhromelo— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020