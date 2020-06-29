Буффон и Кьеллини на год продлили контракты с «Ювентусом»

«Ювентус» объявил о продлении контрактов с Джанлуиджи Буффоном и Джорджо Кьеллини.
Новые соглашения футболистов рассчитаны до 2021 года.
Буффон вернулся в «Ювентус» в 2019 году после сезона в «ПСЖ». До этого он играл в туринском клубе с 2001 года.
Кьеллини выступает за чемпионов Италии с 2005 года.
- В этом сезоне 42-летний голкипер провел за «Ювентус» во всех турнирах 13 матчей и пропустил 9 мячей.
- На счету Кьеллини 3 матча в Серии А и один гол.
- Туринцы идут в турнирной таблице на первом месте.
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Источник: Твиттер «Ювентуса»