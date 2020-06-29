Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Буффон и Кьеллини на год продлили контракты с «Ювентусом»

29 июня 2020, 17:38
8

«Ювентус» объявил о продлении контрактов с Джанлуиджи Буффоном и Джорджо Кьеллини.

Новые соглашения футболистов рассчитаны до 2021 года.

Буффон вернулся в «Ювентус» в 2019 году после сезона в «ПСЖ». До этого он играл в туринском клубе с 2001 года.

Кьеллини выступает за чемпионов Италии с 2005 года.

  • В этом сезоне 42-летний голкипер провел за «Ювентус» во всех турнирах 13 матчей и пропустил 9 мячей.
  • На счету Кьеллини 3 матча в Серии А и один гол.
  • Туринцы идут в турнирной таблице на первом месте.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер «Ювентуса»
Италия. Серия А Ювентус Буффон Джанлуиджи Кьеллини Джорджо
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1593442348
Не стареют душой ветераны... А у нас Шава чё-то психанул и не хочет больше играть.
Ответить
cevin cigan
1593445626
Эти двое могут и два - три сезона потянуть( за счёт опыта)
Ответить
Cules2013
1593445967
Буффон решил играть до тех пор, пока ему не будут забивать, как дереву. Ну, его право, но разве рекорды того стоят?
Ответить
Главные новости
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
1
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
1
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
2
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
8
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
1
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
Все новости
Все новости
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
08:23
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
Вчера, 20:46
1
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
Вчера, 17:00
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
Вчера, 16:35
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
Вчера, 13:46
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
Вчера, 12:59
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
Вчера, 08:45
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
20 августа
1
Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика
20 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19 августа
1
ФотоЗащитник сборной Италии перешел из клуба Серии B к вице-чемпиону страны
19 августа
Фото«Рома» купила 19-летнего победителя Лиги наций в составе сборной Португалии за 25+2 млн
19 августа
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
18 августа
20-летний форвард «Кальяри» попал в реанимацию – он едва не утонул в бассейне
17 августа
1
Фото«Ювентус» купил игрока сборной Колумбии
17 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+