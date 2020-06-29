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    Буффон и Кьеллини на год продлили контракты с «Ювентусом»

    «Ювентус» объявил о продлении контрактов с Джанлуиджи Буффоном и Джорджо Кьеллини.

    Новые соглашения футболистов рассчитаны до 2021 года.

    Буффон вернулся в «Ювентус» в 2019 году после сезона в «ПСЖ». До этого он играл в туринском клубе с 2001 года.

    Кьеллини выступает за чемпионов Италии с 2005 года.

    • В этом сезоне 42-летний голкипер провел за «Ювентус» во всех турнирах 13 матчей и пропустил 9 мячей.
    • На счету Кьеллини 3 матча в Серии А и один гол.
    • Туринцы идут в турнирной таблице на первом месте.

    Источник: Твиттер «Ювентуса»

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10209

      Cules2013 11 минут назад

      Буффон решил играть до тех пор, пока ему не будут забивать, как дереву. Ну, его право, но разве рекорды того стоят?

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      Рейтинг: +60

      cevin cigan 16 минут назад

      Эти двое могут и два - три сезона потянуть( за счёт опыта)

      0
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      Рейтинг: +10209

      Cules2013 > cevin cigan 10 минут назад

      да хоть 5, только не в Юве.

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      Рейтинг: +17337

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не стареют душой ветераны... А у нас Шава чё-то психанул и не хочет больше играть.

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