«Оренбургу» засчитали техническое поражение за неучастие в матче с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС в ходе сегодняшнего заседания вынес решение по матчу 24-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром».

В соответствии с дисциплинарным регламентом приволжской команде за срыв игры засчитано техническое поражение со счетом 0:3.