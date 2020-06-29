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  • «Оренбургу» засчитали техническое поражение за неучастие в матче с «Краснодаром»

«Оренбургу» засчитали техническое поражение за неучастие в матче с «Краснодаром»

29 июня 2020, 21:12
22

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС в ходе сегодняшнего заседания вынес решение по матчу 24-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром».

В соответствии с дисциплинарным регламентом приволжской команде за срыв игры засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

  • В «Оренбурге» накануне матча с «Краснодаром» произошла вспышка коронавируса.
  • Молодежка оренбуржцев также оказалась не готова к встрече.
  • «Краснодар» благодаря присужденным очкам вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» занимает предпоследнюю строчку.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Оренбург Краснодар
Комментарии (22)
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Manuilov_M
1593454535
Позор
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balam
1593455538
сочи в ЛЧ.мудофели....
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moskowcity-petrv
1593456796
Упыри этот рфс
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Бриг
1593457970
Оренбург почти приговорен
Ответить
BRO_football
1593459944
РФС просто лучшие! 3 одинаковых случая - футболисты команды заболели коронавирусом, но вынесено 3 разных решения: 1. Ростов сыграл молодёжкой 2. Динамо перенесли матч 3. Оренбургу засчитали техническое поражение
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Retiremen_VMF
1593462806
За срыв игры, это как? Странно конечно все это. Я посмотрел, в Оренбурге в день в среднем 53 человека сейчас заражаются и тут 8 в одной команде, концерт конечно!
Ответить
Антибиотик
1593463598
Интрига. Если так пойдет, еще неизвестно кто станет чемпионом))
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Урия Гип 2
1593497144
Тройные стандарты, однако.
Ответить
zigbert
1593523982
Лучше так чем наблюдать избиение молодежи.
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portero
1593596322
Динамо и Уфа как то ловко проскочили, потребвзятка сработала???
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