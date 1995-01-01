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    «Оренбургу» засчитали техническое поражение за неучастие в матче с «Краснодаром»

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС в ходе сегодняшнего заседания вынес решение по матчу 24-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром».

    В соответствии с дисциплинарным регламентом приволжской команде за срыв игры засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

    • В «Оренбурге» накануне матча с «Краснодаром» произошла вспышка коронавируса.
    • Молодежка оренбуржцев также оказалась не готова к встрече.
    • «Краснодар» благодаря присужденным очкам вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» занимает предпоследнюю строчку.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии16
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      Рейтинг: +54

      russkiisergei 4 минуты назад

      РПЛ лига ГАВНА. всё руководство гавно

      0
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      Рейтинг: +7879

      BRO_football 30 минут назад

      РФС просто лучшие! 3 одинаковых случая - футболисты команды заболели коронавирусом, но вынесено 3 разных решения:
      1. Ростов сыграл молодёжкой
      2. Динамо перенесли матч
      3. Оренбургу засчитали техническое поражение

      1
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      ...
      Рейтинг: +733

      vmonomah17 > BRO_football 11 минут назад

      Зато разнообразие)))

      0
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      Рейтинг: +4225

      Alekxei Z. 49 минут назад

      Задача РФС легализовать чемпионство Зенита , всё остальное похоже на фарс.

      -1
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      Рейтинг: +4225

      Alekxei Z. 51 минуту назад

      Странное решение . А вообще для чего играют команды с 6 по 12 место ?
      Не вылетят , чего зря бегать ? Епаннутая страна, всё через жопу, в любой сфере деятельности. Бездари везде рулят и в итоге получаем полное ГГГГ.

      1
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      Рейтинг: +349

      Sergh4 54 минуты назад

      А Краснодар отказался переносить матч с Оренбургом?

      0
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      Рейтинг: +1580

      Бриг 1 час назад

      Оренбург почти приговорен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Упыри этот рфс

      2
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      Рейтинг: +461

      balam 1 час назад

      сочи в ЛЧ.мудофели....

      0
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      Рейтинг: +57

      Manuilov_M 2 часа назад

      Позор

      0
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      Рейтинг: +1569

      AZ 2 часа назад

      Показательная казнь. Сочи вытащат, А Оренбург на третьем плане... Хотя думаю и Оренбург вытащат в итоговом счете... Вылетят крылышки и чечены

      0
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      Рейтинг: +534

      elessar arnor > AZ 1 час назад

      вот чечены это хорошо, пересанут насильно сгонять на матчи

      0
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      Рейтинг: +1856

      baden69 > AZ 1 час назад

      Вообще-то вылетает в этом году только одна команда, т.к. Химки не идут в РПЛ.

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      Рейтинг: +1569

      AZ > baden69 1 час назад

      Если Химки не пойдут, то пойдет команда, занявшая 3-ье место

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      Рейтинг: +1856

      baden69 > AZ 6 минут назад

      Учите матчасть, в этом случае в этом году вылетает из РПЛ только команда, занявшая последнее место.

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      Рейтинг: +1569

      AZ > baden69 15 секунд назад

      зачем учить что то , если здесь уважаемые комментаторы всегда могут подсказать??

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