«Оренбургу» засчитали техническое поражение за неучастие в матче с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС в ходе сегодняшнего заседания вынес решение по матчу 24-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром».
В соответствии с дисциплинарным регламентом приволжской команде за срыв игры засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
- В «Оренбурге» накануне матча с «Краснодаром» произошла вспышка коронавируса.
- Молодежка оренбуржцев также оказалась не готова к встрече.
- «Краснодар» благодаря присужденным очкам вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» занимает предпоследнюю строчку.
Источник: Официальный сайт РФС