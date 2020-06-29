«Сочи» накажет Кокорина за посещение дня рождения друга

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб применит санкции в отношении форварда Александра Кокорина из-за того, что он побывал на дне рождения своего друга Геннадия Куропаткина.

«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», – сказал Рубашко.