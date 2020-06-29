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«Сочи» накажет Кокорина за посещение дня рождения друга

29 июня 2020, 19:35
23

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб применит санкции в отношении форварда Александра Кокорина из-за того, что он побывал на дне рождения своего друга Геннадия Куропаткина.

«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», – сказал Рубашко.

  • Кокорин опубликовал в сторис инстаграма фото, на котором он не соблюдает социальную дистанцию.
  • 29-летний нападающий выступает за «Сочи» на правах аренды до конца сезона.
  • В его активе шесть голов и один ассист в шести матчах.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Сочи Кокорин Александр
Комментарии (23)
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порт
1593448668
Недоумок.
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Соарес
1593448842
Да клал он на вас всех. питерское воспитание
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evgevg13
1593450227
Горбатого могила исправит
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sochi-2013
1593451417
29 лет, а мозгов на 9 не наберется!
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Ганнибал Лектор
1593451682
А че Пашку Мамаева не позвали? Кроме него вся шайка в сборе))
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ufos73
1593453570
Все Сычи на 2 недельный карантин! )))
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Axe111
1593466518
Ути пути,по попе похлопаешь???? Недоклуб
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Kurt Angel
1593480891
и по этому поведению игроков их показушные акции "спасибо врачам" вызывают отвращение
Ответить
valkam72
1593498979
Вот был кокоша человек человеком, пока не попал в педикулезный бомжеклуб. И покатился по наклонной.
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zigbert
1593525196
Живет своей жизнью пренебрегая правилам и подвергая опасности всю команду.
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