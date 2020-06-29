«Сочи» накажет Кокорина за посещение дня рождения друга

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб применит санкции в отношении форварда Александра Кокорина из-за того, что он побывал на дне рождения своего друга Геннадия Куропаткина.
«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», – сказал Рубашко.
- Кокорин опубликовал в сторис инстаграма фото, на котором он не соблюдает социальную дистанцию.
- 29-летний нападающий выступает за «Сочи» на правах аренды до конца сезона.
- В его активе шесть голов и один ассист в шести матчах.
Источник: ТАСС