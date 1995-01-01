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    «Сочи» накажет Кокорина за посещение дня рождения друга

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб применит санкции в отношении форварда Александра Кокорина из-за того, что он побывал на дне рождения своего друга Геннадия Куропаткина.

    «В связи с нарушением правил внутреннего распорядка «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», – сказал Рубашко.

    • Кокорин опубликовал в сторис инстаграма фото, на котором он не соблюдает социальную дистанцию.
    • 29-летний нападающий выступает за «Сочи» на правах аренды до конца сезона.
    • В его активе шесть голов и один ассист в шести матчах.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии13
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      Рейтинг: +9399

      ufos73 15 минут назад

      Все Сычи на 2 недельный карантин! )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1867

      Cleaner 32 минуты назад

      Разве правила внутреннего распорядка для Кокорина писаны?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      Puddle 33 минуты назад

      А как хряки в баню ходят каждую неделю, соблюдая дистанцию не дальше длинны банного веника, так ничего

      1
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      Рейтинг: +891

      Puddle 35 минут назад

      Ну прям всё... Нарушение века. Опять в тюрьму?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1018

      фанат джигурды 39 минут назад

      Виноват не в том, что гульнул на днюхе, а в том, что сам себя же и спалил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1664

      Ганнибал Лектор 46 минут назад

      А че Пашку Мамаева не позвали? Кроме него вся шайка в сборе))

      0
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      Рейтинг: +3883

      sochi-2013 50 минут назад

      29 лет, а мозгов на 9 не наберется!

      0
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      Рейтинг: +586

      Граф2019 1 час назад

      Опять на зону?

      0
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      Рейтинг: +1460

      evgevg13 1 час назад

      Горбатого могила исправит

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      Рейтинг: +405

      Armani nn 1 час назад

      А если это просто давнишнее фото и человек просто поздравил?))))

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