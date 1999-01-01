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    Nike представил новый мяч с ребристой поверхностью. Им будут играть в РПЛ

    Американский производитель Nike показал новый футбольный мяч Nike Flight Ball, которым будут играть в РПЛ.

    Мяч создавался разработчиками Nike в течение восьми лет в сотрудничестве с профессиональными игроками. При испытании снаряда в лаборатории роботизированная нога копировала различные способы ударов по мячу, чтобы достигнуть наиболее совершенной версии. В испытаниях же мяча на поле приняли участие более 800 профессиональных спортсменов.

    Nike Flight Ball состоит из четырех больших панелей, что сократило количество швов на 40% по сравнению с традиционным 12-панельным мячом – такая конструкция позволяет увеличить площадь удара. Запатентованная технология аэродинамики AerowSculpt позволяет мячу рассекать воздух, стабилизируя его полет. Точность удара при этом повышается на 30%.

    Разработчикам удалось достигнуть лучшего сцепления с мячом при его приеме в любых ситуациях. Новые технологии позволяют игроку при ударе послать снаряд в нужном направлении. Также в Nike позаботились и об окружающей среде, применив в мяче переработанные материалы.

    Запуск новинки в РПЛ состоится 1 июля. Со следующего сезона во всех матчах чемпионата России будут играть этим мячом.

    Источник: Официальный сайт Nike

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    Сегодня, 16:13
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7876

      BRO_football 5 минут назад

      А смысл? Если у наших футболистов ноги кривые, то им уже никакой мяч не поможет

      0
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      Рейтинг: +531

      elessar arnor > BRO_football 1 минуту назад

      если перед О б л яковым никого поблизости не будет, повозится с мячом и отдаст пас назад

      0
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      Рейтинг: +17330

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Это специально для Бэйла, очень похож на мяч для гольфа. Теперь Гаррету футбол будет в кайф. )
      Осталось только аналогичную бутсу изобрести и не надо будет тратить бабло на безумные контракты.

      0
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      Рейтинг: +8432

      Skull_Boy 15 минут назад

      Презерватив

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3593

      Борат 17 минут назад

      а специально для спартачей выпустили файеры с ребристой поверхностью и с усиками !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +1959

      Snek > Борат 6 минут назад

      Разве не болельщики Зенита файеры в трусах проносили?

      0
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      Рейтинг: +3593

      Борат > Snek 2 минуты назад

      легко гуглится статья на спортс.ру:

      Глава ярославской полиции: «Фанаты «Спартака» проносили файеры в интимных местах»

      гыгы

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      Рейтинг: +531

      elessar arnor > Борат 44 секунды назад

      питерские маскируются

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