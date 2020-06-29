Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Nike представил новый мяч с ребристой поверхностью. Им будут играть в РПЛ

Nike представил новый мяч с ребристой поверхностью. Им будут играть в РПЛ

29 июня 2020, 16:13
17

Американский производитель Nike показал новый футбольный мяч Nike Flight Ball, которым будут играть в РПЛ.

Мяч создавался разработчиками Nike в течение восьми лет в сотрудничестве с профессиональными игроками. При испытании снаряда в лаборатории роботизированная нога копировала различные способы ударов по мячу, чтобы достигнуть наиболее совершенной версии. В испытаниях же мяча на поле приняли участие более 800 профессиональных спортсменов.

Nike Flight Ball состоит из четырех больших панелей, что сократило количество швов на 40% по сравнению с традиционным 12-панельным мячом – такая конструкция позволяет увеличить площадь удара. Запатентованная технология аэродинамики AerowSculpt позволяет мячу рассекать воздух, стабилизируя его полет. Точность удара при этом повышается на 30%.

Разработчикам удалось достигнуть лучшего сцепления с мячом при его приеме в любых ситуациях. Новые технологии позволяют игроку при ударе послать снаряд в нужном направлении. Также в Nike позаботились и об окружающей среде, применив в мяче переработанные материалы.

Запуск новинки в РПЛ состоится 1 июля. Со следующего сезона во всех матчах чемпионата России будут играть этим мячом.

Источник: Официальный сайт Nike
Россия. Премьер-лига
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1593437314
Презерватив
Ответить
DOCTOR PENALTY
1593437368
Это специально для Бэйла, очень похож на мяч для гольфа. Теперь Гаррету футбол будет в кайф. ) Осталось только аналогичную бутсу изобрести и не надо будет тратить бабло на безумные контракты.
Ответить
BRO_football
1593437879
А смысл? Если у наших футболистов ноги кривые, то им уже никакой мяч не поможет
Ответить
Урия Гип 2
1593438777
Спартак 19-го не меньше 7-8 таким мячом огребёт.
Ответить
Ганнибал Лектор
1593439020
То есть теперь у Заболотного на 30% больше шансов попасть по воротам?
Ответить
cevin cigan
1593439796
Скоро разработают мячик,который достаточно будет пнуть в любую сторону,а он будет лететь в ворота.
Ответить
Cules2013
1593440345
Это намёк, что в РПЛ одни гандо*ы? Или что?)
Ответить
zigbert
1593442916
А что если попробовать мяч из регби.
Ответить
NewLife
1593446286
Немытые говорят, что , получив таким мячом по жопе, клево потом в гей клубе хвастаться отпечатавшимся узором.
Ответить
Главные новости
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
1
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
1
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
2
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
8
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
1
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
1
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
13
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
1
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
29
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
7
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+