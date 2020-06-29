Nike представил новый мяч с ребристой поверхностью. Им будут играть в РПЛ

Американский производитель Nike показал новый футбольный мяч Nike Flight Ball, которым будут играть в РПЛ.

Мяч создавался разработчиками Nike в течение восьми лет в сотрудничестве с профессиональными игроками. При испытании снаряда в лаборатории роботизированная нога копировала различные способы ударов по мячу, чтобы достигнуть наиболее совершенной версии. В испытаниях же мяча на поле приняли участие более 800 профессиональных спортсменов.

Nike Flight Ball состоит из четырех больших панелей, что сократило количество швов на 40% по сравнению с традиционным 12-панельным мячом – такая конструкция позволяет увеличить площадь удара. Запатентованная технология аэродинамики AerowSculpt позволяет мячу рассекать воздух, стабилизируя его полет. Точность удара при этом повышается на 30%.

Разработчикам удалось достигнуть лучшего сцепления с мячом при его приеме в любых ситуациях. Новые технологии позволяют игроку при ударе послать снаряд в нужном направлении. Также в Nike позаботились и об окружающей среде, применив в мяче переработанные материалы.

Запуск новинки в РПЛ состоится 1 июля. Со следующего сезона во всех матчах чемпионата России будут играть этим мячом.